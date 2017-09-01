تلقت آمال المنتخب المصري في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل، ضربة موجعة عقب خسارته أمام مضيفه منتخب أوغندا 0-1 في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال امس.

وتجمد رصيد المنتخب المصري، الذي تكبد خسارته الأولى في المجموعة، عند 6 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب أوغندا، الذي ارتقى إلى الصدارة، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

قدم المنتخب المصري أداء باهتا للغاية، حيث ظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، وبدا تأثرهم البالغ بسوء حالة أرضية ملعب المباراة.

ويدين المنتخب الأوغندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيمانويل أوكوي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 52، ليقود المنتخب الملقب بـ «الرافعات» لتحقيق انتصار تاريخي على المنتخب المصري.

ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب أوغندا على نظيره المصري منذ عام 1965، ليثأر بذلك من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام «الفراعنة» في نهائيات أمم أفريقيا التي جرت بالغابون مطلع العام الحالي.