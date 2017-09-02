القاهرة - سامي عبد الفتاح

دخل لاعبو منتخب مصر لكرة القدم في معسكرهم التدريبي ببرج العرب، بعد ساعات من عودتهم من العاصمة الاوغندية (كمبالا)، عقب الخسارة بهدف دون رد امام المنتخب الاوغندي في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لكاس العالم 2018 في روسيا، والاداء الباهت والمتواضع جدا من لاعبي المنتخب المصري، ليدخل في حسابات معقدة لمشوار التصفيات بعد ان كان منتخب مصر على بعد خطوتين فقط، لكنه فقد الصدارة في المجموعة، وبات عليه بذل جهد اكبر في الجولات المتبقية، والتي ستبدأ الثلاثاء المقبل لقاء اوغندا في ستاد برج العرب، ثم مباراتي غانا والكونغو الديموقراطية.

وتلقى منتخب مصر هزيمة مريرة على يد مضيفه الأوغندي بهدف نظيف، وسجل اللاعب إيمانويل أوكوي، هدف اللقاء في الدقيقة 52، ليتصدر منتخب أوغندا الترتيب برصيد 7 نقاط، وتجمد رصيد مصر عند 6 نقاط في المركز الثاني، وخلفه غانا بنقطة واحدة، ثم الكونغو بلا رصيد.

قدم منتخب مصر عرضا باهتا بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، واستحق الهزيمة في ظل غياب الفاعلية الهجومية والأخطاء الدفاعية.

وبعد الهزيمة، أكد كوبر، أن المباراة كانت صعبة ومعقدة، وزاد من صعوبتها سوء أرضية الملعب التي أعاقتنا كثيرا في المباراة، وتابع: «حاولنا تغيير الطريقة أكثر من مرة في المباراة ولكن الظروف لم تخدمنا».

واضاف: «مازال هناك 9 نقاط في المجموعة وفرص التأهل للمونديال ما زالت موجودة».