الكونغو وغانا أوقفا بعضهما

القاهرة - سامي عبدالفتاح

انقلبت موازين المجموعة الخامسة التي يشارك فيها منتخب مصر بالتصفيات الافريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 رأسا على عقب، بعد تعادل الكونغو أمام غانا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في إطار الجولة الثالثة.

وتعتلي أوغندا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تأتي مصر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وغانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، وتقبع الكونغو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الأوغندي غدا الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

ويواجه منتخب أوغندا نظيره غانا يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل على ملعب الأول، بينما تصطدم مصر بالكونغو يوم 8 من الشهر نفسه على ملعب برج العرب، وتختتم لقاءات المجموعة يوم 6 نوفمبر، بمواجهة غانا ومصر بكوماسي، في المقابل تلتقي الكونغو أوغندا على ملعب الأول.

3 سيناريوهات من أجل التأهل

يتطلب السيناريو الأول، فوز المنتخب المصري في مواجهتي أوغندا والكونغو المقبلتين، وحصد الست نقاط، حتى تزداد فرص تأهله لمونديال روسيا، وفي حالة تعادل أوغندا أمام غانا، فإن المنتخب المصري يصعد إلى كأس العالم مباشرة، برصيد 12 نقطة دون الانتظار لمواجهة الجولة الأخيرة أمام غانا.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في فوز منتخب مصر أيضا على أوغندا والكونغو، لضمان نقاط المباراتين، ومع فوز غانا على أوغندا، الأمر الذي يمنح الفراعنة التأهل بشكل رسمي أيضا، فتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا، سيتحدد بشكل كبير من قدرة غانا على عدم زيادة رصيد المنتخب الأوغندي.

وفي السيناريو الثالث سيحتاج منتخب مصر للفوز على أوغندا والكونغو بفارق هدفين أو أكثر، للتفوق في المواجهات المباشرة في حالة تساوي النقاط وفارق الأهداف.

وبفرض فوز المنتخب الأوغندي على نظيريه الغاني والكونغولي، فإن المنتخب المصري يكفيه التعادل فقط أمام غانا في الجولة الأخيرة للتأهل عبر فارق الأهداف ووقتها يكون الترتيب كالآتي:

مصر 13، أوغندا 13، غانا 6 (في حالة الفوز على الكونغو)، الكونغو نقطة وحيدة.

أبوريدة: قادرون على تجاوز الخسارة

قال رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة، إن جميع اللاعبين لديهم القدرة على تجاوز كبوة الخسارة من أوغندا.

وشدد أبوريدة أن هناك ثقة في الجهاز الفني واللاعبين على الفوز في مباراة أوغندا المقبلة.

واختتم أبوريدة حديثه بالقول: «لقد لمست إصرارا من اللاعبين وجهازهم الفني على تجاوز هذه الخسارة، كما تابعت تمسك الجماهير بالأمل، كل ذلك يجعلني أثق في أن منتخبنا سيعيد البسمة إلى وجوه المصريين ويحقق البهجة والسعادة لهم».