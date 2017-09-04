بيروت - ناجي شربل

سجال جديد تشهده كرة السلة اللبنانية بعد الإخفاق الفني لمنتخب الأزر في بطولة آسيا التي استضافها لبنان بين ٨ أغسطس الماضي و٢٠ منه، فقد طالب عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي رئيس الاتحاد بيار كاخيا بالاستقالة في كتاب وجهه إليه عبر الكاتب بالعدل، وتضمن الكتاب إشارة إلى مخالفة كاخيا النظام العام للاتحاد وتجاوزه حد السلطة، اذ اتهمه الحلبي بتحرير «شيكين» بلا رصيد لمصلحة أحد الفنادق المعتمدة في البطولة بقيمة نصف مليون دولار أميركي، وتناول الحلبي توقيع كاخيا على الشيكين بمفرده في غياب توقيع أمين الصندوق ايلي فرحات، إلى تفرده بتوقيع عقود مالية خاصة بالبطولة الآسيوية دون اطلاع اللجنة الإدارية عليها.

كاخيا رد من خلال الأغلبية في اللجنة الإدارية التي أوصلته إلى رئاسة الاتحاد في ١٥ ديسمبر الماضي، مطالبا الحلبي الذي ترأس اللائحة المنافسة بالاعتذار.

وأشار كاخيا إلى إرساله نسخة غير نهائية عن «الشيكين» إلى إدارة الفندق المعني، قائلا: ان ذلك لا يرتب تبعات قانونية على الاتحاد.

ولم يشهد اجتماع اللجنة الإدارية نقاشا أو تقييما للبطولة الآسيوية على رغم مرور وقت كاف على نهايتها.

في حين لم يستبعد مراقبون تقديم الحلبي دعوة جزائية ضد كاخيا ونقل المواجهة إلى المحاكم.

وكانت العلاقة بين كاخيا والحلبي شهدت تقاربا في الفترة الأخيرة، أثمر قيام الحلبي بأخذ موعد لكاخيا ووفد الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» من دوائر القصر الجمهوري في بعبدا، بعدما سبق لجهاد سلامة المسؤول الرياضي في التيار السياسي الذي ينتمي إليه الحلبي، العمل على تأمين الرعاية الرسمية للبطولة الآسيوية.

ونقل مقربون من الحلبي اقتراحه تولي الرئيس السابق للاتحاد رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام شؤون اللعبة، ضمن فترة انتقالية.