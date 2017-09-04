القاهرة - سامي عبدالفتاح

يؤدي الليلة منتخب مصر لكرة القدم، مرانه الأخير، قبل مواجهة الفرصة الأخيرة والحاسمة والفاصلة، مع منتحب أوغندا، غدا الثلاثاء في ستاد برج العرب، وهي المواجهة التي ستحدد الفريق الأقرب لبطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018 عن المجموعة الأفريقية الخامسة، بعد الهدية التي قدمها منتخب الكونغو، ليبعد منتخب غانا عن المنافسة على بطاقة هذه المجموعة، ويتصدر منتخب أوغندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 ـ 0 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين، وأخيرا الكونغو برصيد نقطة واحدة.

والفائز في مباراة الغد، سيكون صاحب الحظ الأوفر، قبل الجولتين الخامسة والسادسة (الأخيرة) يومي 8 أكتوبر و6 نوفمبر المقبلين.

وفي مران الليلة الأخيرة، أدى اللاعبون المران لمدة ساعة ونصف الساعة، وظهر على اللاعبين، الإصرار الواضح لتحقيق الفوز في مباراة الغد، لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وأكد طبيب المنتخب محمد أبوالعلا، سلامة الثنائي محمد صلاح وعصام الحضري، وقال: «الحضري تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الذهاب، وتعافى تماما منها».

وأضاف: «محمد صلاح اشتكى من آلام في الركبة، بسبب سوء أرضية ملعب الذهاب، إلا أنه جاهز للقاء».

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر على الدفع باللاعب عمرو جمال في مركز رأس الحربة الأساسي خلال المواجهة.

ويسعى كوبر للضغط على المنتخب الأوغندي في مباراة العودة بتواجد رأس حربة بعد أن أثبتت مباراة الذهاب التي خسرها المنتخب ضرورة تواجد مهاجم صريح في موقعة برج العرب.

كما وصلت إلى مدينة برج العرب (غرب الإسكندرية) بعثة منتخب أوغندا استعدادا للمباراة وأدى المنتخب الأوغندي مرانا خفيفا بالامس وفيما يؤدى مرانه الرئيسي الليلة على ملعب المباراة، التي تقام غدا في التاسعة مساء بتوقيت الكويت.

تضم بعثة المنتخب الملقب بـ «الأوناش» 33 فردا، عبارة عن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري بجانب مسؤولي اتحاد الكرة الأوغندي، على أن تغادر البعثة يوم 7 الجاري أي بعد المباراة بـ 48 ساعة.

وطالب المدير الفني للمنتخب الأوغندي لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الخميس، والتركيز الشديد على موقعة «برج العرب» من أجل تحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن «الفراعنة» قبل مواجهة غانا في«كمبالا» ضمن منافسات الجولة الخامسة.

كأس مصر ينطلق في نوفمبر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، برئاسة عامر حسين، شهر نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وتسعى لجنة المسابقات إلى الانتهاء من مسابقة الكأس قبل شهر مايو من عام 2018 المقبل.

وتنطلق منافسات دور الـ 32 في الفترة من 6 إلى 9 من شهر نوفمبر، وفقا لما حددته لجنة المسابقات.

وكان النادي الأهلي قد حصد لقب مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي، بعد تغلبه على النادي المصري البورسعيدي في المباراة النهائية.

هيمنة مصرية على بطولة الاسكواش

تشهد بطولة «مورجان» الصينية الدولية للإسكواش سيطرة مصرية كاملة بعد تأهل 4 لاعبين مصريين للدور النهائي في منافسات الرجال والسيدات، في البطولة المقامة بمدينة شنغهاي الصينية والبالغة مجموع جوائزها 100 ألف دولار.

تأهل علي فرج إلى الدور النهائي بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة وبنفس النتيجة تأهل رامي عاشور بعد فوزه على زميله مروان الشوربجي، حيث سيتقابل علي فرج مع رامى عاشور في المباراة النهائية على لقب البطولة.



وفي منافسات السيدات، تأهلت نور الشربيني بطلة العالم إلى الدور النهائي بعد فوزها على الانجليزية جويل كينغ بثلاثة أشواط نظيفة لتقابل زميلتها نوران جوهر التي فازت على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط.

