القاهرة - سامي عبدالفتاح

60 ألفا من المصريين سيكونون مع منتخبهم اليوم في ستاد برج العرب، ومعهم الملايين أمام شاشات التلفزيون، لمتابعة المواجهة الفاصلة والحاسمة بين منتخبي مصر وأوغندا اليوم ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتسبق هذه المواجهة، لقاء مهم آخر يجمع بين منتخبي الكونغو وغانا في برازافيل، والذي يقام عصرا، وستكون نتيجته ذات تأثير مباشر في أحداث لقاء برج العرب، لأن المنتخبات الأربعة معا في المجموعة الخامسة، وكانت الجولة الثالثة قد شهدت فوز أوغندا على مصر 1-0، وتعادل غانا مع الكونغو 1-1، لذلك فإن مباراة الليلة في برج العرب، مثل نهائيات الكؤوس، لا تقبل القسمة على اثنين، لا بد من فائز، أو خاسرين اثنين.

وبحسابات المجموعة، فليس أمام منتخب مصر ومدربه كوبر، سوى الفوز اليوم، وكذلك في لقاء الجولة الخامسة مع الكونغو ليحصل (أو يقترب) من بطاقة التأهل للمونديال الروسي، قبل الدخول في حسابات أكثر تعقيدا، مخاطرة كبيرة بالحلم المصري، لأن المباراة الأخيرة للفراعنة ستكون في اكرا، ومع المنتخب الغاني في ملعبه وبين جماهيره، ويصعب المراهنة على هذه المباراة، لأنها ستكون مخاطرة كبيرة، فالفوز ثم الفوز، هما الحل الوحيد أمام الفراعنة اليوم، ثم يوم 8 أكتوبر.

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الخامسة بـ 7 نقاط بعد فوزه الخميس الماضي (1-0) على مصر، التي تحتل المركز الثاني بـ 6 نقاط، ثم منتخب غانا بنقطتين، وأخيرا الكونغو برازافيل بنقطة واحدة.

واستقر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم الأرجنتيني هيكتور كوبر، على إجراء تغييرين في تشكيلة الفريق أمام أوغندا بالدفع بعمرو جمال في مركز راس الحربة، بدلا من محمود عبدالمنعم «كهربا» الذي ينتج شيئا في مباراة كمبالا.. وكذلك الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر، بدلا من محمد عبدالشافي، على أن يقود أحمد المحمدي الجبهة اليمنى في الشق الدفاعي مع المساندة الهجومية مع محمد صلاح، كما تأكد أن شريف إكرامي سيكون هو الحارس في لقاء الليلة.

وعقد كوبر جلسات مع عدد من اللاعبين سواء في فندق الإقامة أو ملعب التدريب علي رأسهم محمد صلاح وعمرو جمال ومحمد النني من أجل تحفيزهم ومنحهم تعليمات خاصة لتحركاتهم داخل الملعب لزيادة الفاعلية الهجومية وإحراز هدف مبكر يساعد في إحباط المخطط الدفاعي لمنتخب الأوناش.

أكد مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة، أنه تم الاستقرار على موعد لقاء مصر والكونغو، بالجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.وقال لهيطة إن المباراة ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

نيبوشا قاد الزمالك

شارك فريق الزمالك بقيادة المونتينغري نيبوشا في مهرجان تكريم نجم الفيصلي الأردني حسونة الشيخ بمناسبة اعتزاله، فقاد نيبوشا فريقه الجديد، لأول مرة، أمام فريقه القديم وانتهت المباراة التكريمية بنتيجة (2-2).

تقدم الفيصلي بهدف السبق عبر بهاء عبدالرحمن في الدقيقة «15» لكن الزمالك نجح بالشوط الثاني في تسجيل هدفين حملا توقيع كاسونغو بالدقيقة 68 وأحمد موسى كابوريا بالدقيقة 69، قبل أن يعود بهاء عبدالرحمن ويحرز هدف التعادل للفيصلي بالدقيقة 85.

وأعرب المدرب العام للزمالك، طارق يحيى عن رضاه بخصوص المباراة التي قدمها الفريق أمام الفيصلي، مشيرا إلى أن المواجهة كانت جيدة من الناحية الفنية، رغم كونها ودية.

وأكد يحيى أن المدير الفني نيبوشا يوفوفيتش هو من وضع التشكيل، وألقى المحاضرة على اللاعبين.