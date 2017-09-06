بهدف جعل المشجعين والمشاهدين أقرب من الحركة الأولمبية على مدار العام، أعلنت القناة الأولمبية ومجموعة «beIN» الإعلامية عن شراكة بدأت في 4 الجاري بمجموعة من البرامج تفضي إلى إطلاق قناة خطية في الأول من نوفمبر تبث على مدار ساعات الأسبوع وتغطي 23 منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحت علامة «القناة الأولمبية» التجارية، تبدأ الشراكة ببث مجموعة برامج لمدة 8 ساعات يوميا عبر قناة beIN SPORTS المجانية والتي عرضت اول من امس برنامجا حصريا يعطي المشاهدين لمحة عن بعض القصص المثيرة التي تنتظر متابعتهم.

لفترة تمتد لشهرين، ستتضمن ساعات البرامج التي تحمل الشعار التجاري محتوى أولمبيا قويا بينما يتم الترويج للقناة الخطية التي تبث طوال ساعات الأسبوع والتي ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل لتقدم تغطية شاملة طوال العام للرياضات الأولمبية وللأولمبيين وسعيهم إلى تحقيق النجاح، وستكون القناة متوافرة عبر الاشتراك.

إضافة إلى البرامج المعروضة على الشبكة التلفزيونية ذات الشعار التجاري الجديد «beIN SPORTS موطن القناة الأولمبية»، ستكون هناك تغطية مباشرة وشاملة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بيونغتشانغ 2018 الأمر الذي يعزز من اتفاقية beIN مع اللجنة الأولمبية الدولية على حقوق بث الألعاب الأولمبية. وأكد المدير العام للقناة الأولمبية العالمية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، مارك باركمان، قائلا «نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة beIN الإعلامية لنقدم تجربة القناة الأولمبية لمشاهديها في أرجاء هذه المنطقة المهمة والمتنامية، الأمر الذي يقربهم من الحركة الأولمبية على مدار السنة».

وأضاف «ان شراكتنا مع beIN لإنشاء منصة خطية ذات علامة تجارية مشتركة تمنحنا موقعا قويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل تعريف الجماهير والمتابعين الجدد بالعلامة التجارية للقناة الأولمبية والألعاب الأولمبية وزيادة إشراكهم فيها أكثر من أي وقت مضى».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية يوسف العبيدلي «نحن في تعاون دائم مع شركائنا العالميين لتقديم الرياضة لمشتركينا بجودة عالية وهذا ما يميز مجموعة beIN الإعلامية، إن الظهور الأول للقناة الأولمبية على شبكة beIN (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) يوضح أنها الوجهة الاستثنائية الوحيدة لعشاق الرياضة في المنطقة».

وستكون هناك برامج أخرى تضم بثا مباشرا نتيجة اتفاقيات beIN الواسعة لحقوق الإعلام الرياضي.