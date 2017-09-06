القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، نجح الزمالك في بيع مدافعه البوركيني محمد كوفي، الى المصري البورسعيدي، خلال الجلسة التي عقدها كوفي مع مسؤولي النادي المصري في حضور عضو المجلس الأبيض أحمد جلال إبراهيم.

واتفق رئيس المصري البورسعيدي، على ضم كوفي من الزمالك نهائيا مقابل مليون و750 ألف جنيه مصري، لاسيما أن رغبة اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي هي التي حسمت الصفقة، بعد ان تلقى عرضا آخر من نادي طنطا.

وفي سرية يفاوض مسؤولو نادي الزمالك صانع ألعاب أفريقي ولن يتم الاعلان عنه الا بعد رحيل لاعب الوسط معروف يوسف لإخلاء مكان للاعبين الأفارقة بالقائمة البيضاء، بعد تأكد رحيل كوفي ليتبقى 4 لاعبين أجانب، هم: معروف يوسف وكاسونغو ورزاق سيسيه وأشيمبونغ، واللائحة لا تسمح سوى بوجود 4 أجانب فقط بقائمة كل فريق أحدهما تحت السن.

ومن ناحية اخرى، أصبح اللاعب الجنوب أفريقي، فاكاماني ماهلامبي، على أعتاب الانضمام بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، بعدما اعلن رئيس الاهلي محمود طاهر تحمله جزءا كبيرا من الصفقة.

وأنهى مسؤولو الأهلي الاتفاق المالي لضم اللاعب، صاحب الـ 19 عاما، مع إدارة نادي بيدفيست ويتس الجنوب افريقي، مقابل 1.3 مليون دولار.

ومن المنتظر وصول اللاعب إلى القاهرة، لإجراء الكشف الطبي، وتقديمه لوسائل الإعلام.

وكان الأهلي قد أبرم 5 صفقات لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث ضم كلا من: هشام محمد، وإسلام محارب، وأيمن أشرف، والمغربي وليد أزارو، والسوري عبدالله الشامي.

وفي تجربة أخيرة قبل انطلاق الدوري، فاز الأهلي على ضيفه المنصورة 3-0 على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة وبقيادة مهاجمه المخضرم عماد متعب.

شهد اللقاء تألق اللاعب إسلام محارب صانع الألعاب، الذي شارك بديلا وسجل هدفين في الدقيقتين 79 و86، كما أحرز البديل الآخر أحمد ياسر ريان الهدف الثالث في الدقيقة 91.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.