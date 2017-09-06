تمكن منتخب المملكة العربية السعودية من التأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة في روسيا ، عقب فوزه مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه الياباني بهدف نظيف احرزه اللاعب فهد المولد

وهذه هي المرة الخامسة التي تتاهل فيها المملكة للمونديال، بعد ان شاركت في نسخ 1994 و 1998 و 2002 و 2006.

جاء الهدف الوحيد للأخضر السعودى عن طريق النجم فهد المولد من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح به بلاده بطاقة العبور للمونديال مباشرة، دون الحاجة لخوض الملحق



وتأهل المنتخب السعودى لمونديال روسيا 2018 بعدما حسم المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، خلف المنتخب اليابانى الذى حافظ على صدارته بـ 20 نقطة رغم الهزيمة، والذى حسم تأهله من الجولة الماضية، بفوزه 2 / 0 على أستراليا.