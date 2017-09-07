القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

ترجم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مشاعر كل المصريين، بعد الفوز المصري على اوغندا 1/0 في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم بتقديم التحية للجماهير المصرية، وكتب صلاح عبر حسابه في تويتر: «تحية واجبة للجمهور العظيم الذي كان موجودا في برج العرب، أنا مبسوط جدا أن الناس دي مروحتش زعلانه»

وكان صلاح قد أحرز هدف الفوز الغالي على المنتخب الأوغندي، في المباراة التي أقيمت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم في روسيا 2018، ليعتلي المنتخب صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تصدر صلاح قائمة هدافي المنتخب المصري في التصفيات

كذلك عبر النجم المحبوب محمد أبو تريكة عن المشهد بتغريدة على تويتر: «مبروك لمنتخبنا المصري، والقادم أهم، الوصول لكأس العالم بات قريبا إن شاء الله»

وبدون أداء مقنع ومريح، حقق المنتخب المصري فوزا مهما على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يتوقف رصيد أوغندا عند 7 نقاط، في المركز الثاني بدأ الشوط الأول هجوميا من جانب المنتخب المصري، حيث تجلى الحماس والرغبة في تحقيق الانتصار من الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 6، استقبل محمد صلاح تمريرة بينية من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء، سددها على مرتين، ليعلن عن هدف لمصلحة منتخب الفراعنة واستمر الضغط المصري حتى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، حيث مرر صلاح كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب الأوغندي، إلا أنها مرت من فوق رأس عبدالله السعيد وظهرت ملامح منتخب مصر الهجومية مع التغييرات التي أجراها الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالاعتماد على عمرو جمال في مركز المهاجم الصريح، وكذلك وجود رمضان صبحي على الجناح الأيسر.

كوبر: حققنا الهدف رغم الضغوط

اعترف المدير الفني للمنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر بتعرض جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين لضغوطات كبيرة قبل لقاء إياب أوغندا قائلا: خسرنا في مباراة الذهاب بهدف وكنا بحاجة لتحقيق الفوز في المباراة الثانية لنضع قدما في المونديال، مشيرا إلى أنه راض عن أداء المنتخب المصري، وانه يتمنى تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

حسابات الجولتين الحاسمتين

الجدير ذكره أن الأرجنتينى هيكتور كوبر حقق مع المنتخب المصري 18 فوزا وهو على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعدما نجح الفراعنة في الفوز على أوغندا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وبعد الفوز المصري الجديد أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بفوز منتخب مصر أمام أوغندا بهدف دون رد، واكتساح غانا للكونغو بنتيجة 5-1 واستعاد منتخب مصر صدارة المجموعة مجددا، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يقبع منتخب الكونغو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويواجه منتخب أوغندا نظيره غانا يوم 7 من شهر أكتوبر المقبل على ملعب الأول، بينما تصطدم مصر بالكونغو في اليوم التالي على ملعب برج العرب.

وتختتم لقاءات المجموعة يوم 6 نوفمبر بمواجهة غانا مع مصر في كوماسي، كما تلتقي الكونغو وأوغندا على ملعب الأول

ونرصد هنا الاحتمالات المختلفة لهاتين الجولتين، ففي الاحتمال الأول: في حال فوز المنتخب المصري على الكونغو في المباراة المقبلة، مع خسارة أوغندا من غانا، أو تعادلهما معا حتى يضمن أحفاد الفراعنة التأهل مباشرة بصرف النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، وسيكون ترتيب المجموعة في حالة خسارة أوغندا كالتالي: مصر 12 نقطة في المركز الأول، غانا 8 نقاط في المركز الثاني، اوغندا في المركز الثالث بواقع 7 نقاط، والكونغو في المركز الاخير بـ 4 نقاط.

أما الاحتمال الثاني: ففي حال فوز المنتخب المصري على الكونغو، وفوز أوغندا على غانا في الجولة المقبلة، فإن تأهل مصر سيتم تأجيله إلى الجولة الأخيرة في كوماسي، أما الاحتمال الثالث وهو في حالة تعادل مصر أمام غانا في كوماسي، وبافتراض فوز أوغندا على الكونغو، سيصبح المنتخبان المصري والأوغندي متساويين في عدد النقاط، فتكون المفاضلة لمنتخب مصر بفارق الاهداف.