بيروت - ناجي شربل

انتزع منتخب لبنان لكرة القدم تعادلا من كوريا الشمالية في عقر دارها 2-2، وعزز صدارته للمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، فبات رصيده 7 نقاط قبل لقاء الرد في بيروت في 10 أكتوبر المقبل.

وتقدمت كوريا الشمالية مرتين عكس مجريات المباراة بواسطة كيم يو سونغ في الدقيقة 23 إثر ركنية، ووري يونغ جيك (86)، وجاء هدف التعادل لمنتخب لبنان عن طريق نور منصور (47) والقائد حسن معتوق (93).

وقد أطاح لاعبو لبنان بآمال الكوريين الشماليين بالفوز على أرضهم في ملعب كيم سونغ في العاصمة بيونغ يانغ، تحت انظار حوالي 48 ألف متفرج.

واعتبر المدير الفني لمنتخب لبنان المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش أن اللقاء كان حافلا بالإثارة والندية، مشيرا إلى أن النتيجة مقبولة وطبيعية.

وأضاف: سنحت لنا 4 فرص للتسجيل قبل أن يتقدم الكوريون، ومن لا يسجل يتلقى أهدافا، وجئنا لتحقيق نتيجة جيدة وأشكر لاعبي على ما بذلوه، هم عانوا في هذه الرحلة لكنهم عقدوا العزم على بذل جهدهم فكان الإيقاع مرتفعا، والأهم أنهم حافظوا على صلابتهم واستوعبوا الموقف ولم يتراجعوا على رغم تقدم أصحاب الأرض عليهم مرتين، فعززوا موقع لبنان في صدارة المجموعة. وأمامنا الآن فرصة كبيرة للحسم في المباراة على أرضنا.

ومن المتوقع أن تعود البعثة اللبنانية الى بيروت ظهر غد الجمعة.