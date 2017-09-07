عمت الاحتفالات المملكة العربية السعودية بعيد تأهل منتخبها لكرة القدم الى نهائيات كأس العالم، وترافق ذلك مع إشادات رسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بدعم السلطات للقطاع الرياضي ضمن «رؤية 2030» التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وفازت السعودية على اليابان 1-0 لتتأهل إلى مونديال 2018 في روسيا. وهي المرة الخامسة والأولى منذ 2006 التي تبلغ فيها المملكة نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن نسختي 2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل.وشهدت شوارع المدن السعودية ازدحامات مرورية بعيد انتهاء المباراة استمرت لساعات بعدما نزل محبو كرة القدم الى الطرق ليعبروا عن فرحتهم بفوز منتخب بلادهم ببطاقة التأهل الى البطولة الأهم عالميا.



وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد الأمير محمد، اتصالات من عدد من المسؤولين الخليجيين لتهنئتهم بالإنجاز الكروي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هو مهندس «رؤية 2030»، الخطة الهادفة الى تنويع الاقتصاد للتقليل من الاعتماد على النفط، والتي تقوم خصوصا على دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة.وظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على شاشة كبيرة في ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة، أمام أكثر من 62 ألف متفرج، مبتسما مع انتهاء المباراة، رافعا شارة النصر للمتفرجين الذين حمل بعضهم صوره وصور والده.وانتشر على تويتر وسم «وجه السعد» في إشارة الى الأمير الشاب.



وكتب في تغريدة على حساب «رؤية 2030» في تويتر الى جانب صورة لولي العهد «بهمة عالية ودعم لا محدود، وجه السعد يساند المنتخب السعودي للوصول إلى كأس العالم نبارك لمليكنا تأهله، ونهنئ الوطن بشبابه». واحتفلت بدورها الصحف السعودية بالتأهل، مشيدة بحضور الأمير محمد للمباراة.وعنونت صحيفة «الرياض» على صفحتها الأولى «بحضور سمو ولي العهد.. منتخبنا يتأهل»، بينما كتبت صحيفة «عكاظ» «أطل وجه السعد.. وأطفأ الصقور منبع الشمس» في إشارة الى اليابان.

الجماهير تستقبل اللاعبين بالورود

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير السعودية صباح اليوم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستقبال عدد من لاعبي المنتخب، قادمين من جدة، بعدما تأهل الأخضر لمونديال روسيا 2018.

واستقبلت الجماهير، اللاعبين بالورود، والتبريكات، والترحيب بعد تحقيق إنجاز التأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخ المملكة. وأوقفت الجماهير اللاعبين لمعانقتهم، والتقاط الصور، والفيديوهات لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيطوي اللاعبون الدوليون صفحة منافسات المنتخب لينخرطوا في تدريبات فرقهم استعدادا لمنافسات الدوري المحلي.

«فيفا» و«الآسيوي» يهنئان المنتخب السعودي

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التهاني للمنتخب السعودي بمناسبة تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال الاتحاد الدولي، خلال حسابه الرسمي الناطق بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «تهانينا للمنتخب السعودي التأهل رسميا إلى كأس العالم. أول منتخب عربي ورابع المتأهلين عن قارة آسيا، ألف مبروك للسعودية والشعب السعودي».

وذكر الفيفا أن المنتخب السعودي حقق آمال الملايين عندما نجح في التأهل بعد غياب دام 12 عاما، بعد آخر مشاركة له في نسخة مونديال 2006. من جهته، هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب السعودي بالتأهل.

وبعث الشيخ سلمان برسالة تهنئة لعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة بلوغ «الأخضر» الحدث العالمي الكبير، للمرة الخامسة في تاريخ السعودية.

وقال الشيخ سلمان في رسالته: «هذا الإنجاز يعبر عن المكانة المتميزة التي تحتلها الكرة السعودية على الساحة الآسيوية، كما أنه يتوج جهود الاتحاد السعودي في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق التأهل للحدث العالمي الكبير».

أبراج الكويت تتزين بعلم المملكة

تزينت أبراج الكويت بألوان العلم السعودي، احتفالا بالإنجاز الذي حققه منتخب الأخضر بالتأهل إلى كأس العالم، بعد غياب نسختين عن العرس الكروي الأهم. ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تبين الأبراج الثلاثة باللون الأخضر المميز لعلم السعودية، مشيديـــن باللفتـــة الكويتية الرائعة. وكانت الاحتفالات بتأهل المنتخب السعـــودي، تخطت المملكة، حيث انتشرت صورة خلال الساعات القليلة الماضية لبرج خليفة بإمارة دبي، مزينا بألوان علم السعودية.

29 تمريرة أوصلت «الأخضر» للمونديال

كشفت تحليلات الرياضيين التي أعقبت مباراة المنتخب السعودي ونظيره الياباني، والتي انتهت بفوز السعودية 1-0، وتأهل الأخضر رسميا إلى كأس العالم في روسيا 2018، أن هدف التأهل جاء بعد 29 تمريرة، شارك فيها كل لاعبو المنتخب السعودي المتواجدون في الملعب.

وأظهرت كاميرات الفيديو بداية اللعبة التي انتهت بالهدف، والتي بدأت عند حارس المنتخب السعودي عبدالله المعيوف وظلت الكرة تتنقل بين أقدام لاعبي الأخضر، وسط حيرة اليابانيين، لتتهادى عند قدم المولد الذي سددها صاروخية في مرمى الكمبيوتر الياباني.

«عاش الأخضر وعاشت جماهيره»ناصر العنزي

في أول مشاركة للأخضر السعودي في بطولات كأس العالم سجل النجم السابق سعيد العويران هدفا صنف من أجمل أهداف كأس العالم بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وأودعها مرمى منتخب بلجيكا وذلك في مونديال اميركا «١٩٩٤»، وضمت صفوفه افضل نجوم الكرة مثل ماجد عبدالله والعويران ومحمد عبدالجواد ومحمد الدعيع وفؤاد أنور واحمد جميل وسامي الجابر وفهد الغشيان وغيرهم. بعدها انطلق الأخضر وتأهل لكأس العالم أعوام «١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦» وآخرها التأهل إلى المونديال القادم في روسيا «٢٠١٨»، وبذلك سجل النسور الخضر كما يلقب المنتخب السعودي إنجازا كبيرا في اللعب بكأس العالم، وتعود تلك الإنجازات الى كثرة المواهب في الكرة السعودية من خلال مسابقة الدوري العام التي تعتبر من أفضل البطولات في الوطن العربي وتصم نجوما مثيرين ولاعبين ومدربين على مستوى مرتفع من الكفاءة.

في جدة وعلى ملعب «الجوهرة» في ليلة وأمسية جميلة، كانت الجماهير الخليجية على موعد مع نصر كبير حققه النسور الخصر بخطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى مونديال «موسكو ٢٠١٨»، على حساب الكمبيوتر الياباني، وكان الأخضر بحاجة للفوز أمام خصم عنيد وامتلأ ملعب المباراة في كل جنباته، ومع كل هجمة كانت الأمنيات حاضرة بتسجيل هدف ولكن اليابانيين يصرون على عدم اهتزاز شباكهم، وتحرك نحوم الأخضر في الملعب وتبادلوا الكرات فكانت الدقيقة «٦٣» على موعد مع الفرح بقدم فهد المولد التي اخترقت الكمبيوتر الياباني بكل دقة.

«هذي الهقوه فيكم» وهذا أملنا في الأخضر السعودي، إن لعب أجاد وإن ضرب أوجع وإن هاجم سجل، فرحة جاءت في وقتها ومحلها وفرحت لها الجماهير في الكويت وقطر والإمارات والبحرين وعمان ورددنا بصوت واحد «عاش الأخضر وعاشت جماهيره».