بيروت - ناجي شربل

لا يمل مدير الأنشطة في النادي الرياضي بيروت جودت شاكر من حمل مشكلات النادي وتحضيراته على منكبيه، من ضمن مسيرة عائلية بدأها والده، ويتابعها مع اشقائه وأولاده.

جديد شاكر جولات على المسؤولين الرياضيين والسياسيين، لتحصيل ما سماه «حق النادي، الذي يحاول الاتحاد اللبناني لكرة السلة ان يسلبه إياه».

يعترض شاكر على تسمية الاتحاد لنادي هومنتمن بيروت للمشاركة في بطولة الأندية العربية في المغرب بدلا من الرياضي.

ويستغرب ايضا تعيين الاتحاد مسابقة كأس لبنان للموسم الحالي، في الوقت الذي يتواجد فيه النادي الرياضي في الصين في النصف الثاني من سبتمبر، للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية.

استهل شاكر جولته بزيارة وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه، ونقل عن الوزير رغبته في العمل على تصحيح الأمور مع اتحاد السلة.

وفي برنامج شاكر ايضا زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الراعي الرسمي للنادي الرياضي.

وتحدث ايضا لـ «الأنباء» عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، فقال: «فريقنا الحالي هو الأفضل منذ 10 أعوام، وقد عززنا تشكيلتنا المحلية بضم كل من شارل تابت وحسين الخطيب، واستعدنا علي محمود بعد ان أمضى موسما مع بيبلوس، ولدينا 3 لاعبين أجانب من العيار الثقيل».

وأشار الى ان الرياضي سيستعين بلاعبين اجنبيين اثنين على ارض الملعب في دورة حسام الدين الحريري الدولية التي تجرى مبارياتها في قاعته بالمنارة.

وأضاف: «لأننا نريد خوض افضل تحضير لنهائيات بطولة آسيا التي يسمح فيها للفرق المشاركة الاستعانة بلاعبين اجنبيين اثنين».

وعن إمكانية تضامن عدد من اندية الدرجة الأولى مع الرياضي لجهة تعليق مشاركاتها في مسابقة كأس لبنان، قال شاكر: «تختلف الأندية كثيرا، لكنها تتحد غالبا ضدنا».