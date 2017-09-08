مارفيك يطلب مهلة قبل التجديد مع «الأخضر»

الرياض - خالد المصيبيح

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإعفاء محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ خلفا له.

وفي شأن آخر، وبعد ان قاد المنتخب السعودي الى العودة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد غيابه عنها في النسختين السابقتين، طالب المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الاتحاد السعودي الذي أبدى رغبته باستمراره بعدم التفكير في ذلك حتى يعود من إجازته واتخاذ القرار المناسب له.

وكان مارفيك قد ارتبط مع المنتخب السعودي بعقد يمتد الى نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم مما يعني بقاءه مع «الأخضر» فيما لو كان قد حل ثالثا وخاض الملحق المؤهل الى النهائيات.

وخاض مارفيك تجربة صعبة مع المنتخب السعودي في التصفيات التي توجها بالتأهل والقت خسارة المنتخب السعودي من شقيقه الإماراتي في الجولة قبل الأخيرة بظلالها على مصير المدرب الهولندي، إلا ان لقاء اليابان الأخير وإعلان التأهل قد أعاد الثقة به وبالجهاز المساعد له مما دعا القائمين على شؤون كرة القدم السعودية في إعادة النظر في استمراره.

وذكر مارفيك للاعبي المنتخب السعودي، بعد نهاية الشوط الاول من لقاء اليابان الذي لم يظهر فيه «الأخضر» بالشكل المطلوب، ان أمامكم هذا الشوط لتحقيق طموحاتكم وعليكم عدم الاستعجال في تحقيق الهدف فهو سيأتي.

ودعم مارفيك الفريق باللاعب النشط فهد المولد الذي كان خلف تحقيق الهدف الوحيد وإعلان التأهل الخامس.

الرائد يلتقي الفيصلي

من جهة أخرى، تتواصل اليوم منافسات مسابقة كأس ولي العهد السعودي بلقاء وحيد يجمع الرائد بالفيصلي، فيما كان قد التقى بالأمس فريقا احد والفتح.

وتقام غدا مباراتان تجمع الأولى فريقي الشباب والباطن والأخرى مواجهة التعاون والفيحاء.

وكانت المسابقة قد اقتصرت هذا الموسم على فرق الدرجة الممتازة فقط بخلاف ما كان يعمل به سابقا وهو مشاركة جميع الفرق السعودية.