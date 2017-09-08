المقاولون العرب يلاقي الرجاء.. والداخلية يواجه بتروجيت

القاهرة - سامي عبدالفتاح

بعد طول انتظار، وانشغال بمنتخب مصر، تنطلق اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، في نسخة جديدة وتحمل آمالا كبيرة لكل المشاركين الـ 18، سواء بالمنافسة على اللقب، أو انهاء الموسم في المربع الذهبي، أو لمن تقف حدود آمالهم عند البقاء في دوري الأضواء، وعدم هبوط.

وتشهد المسابقة الجديدة، عودة فرق الرجاء المطروحي والأسيوطي والنصر، وغياب فرق الشرقية والتعدين وأسوان بعد هبوطها.

وستكون البداية اليوم مع مباراتين، تجمع الأولى بين المقاولون العرب والرجاء وفي الثانية سيلتقي الداخلية مع بتروجيت، وغدا السبت، يلتقي الصاعدان، طنطا والنصر، والاتحاد السكندري مع الاسماعيلي، والانتاج الحربي مع الزمالك.

ويلعب بعد غد المصري مع وادي دجلة، والأهلي مع طلائع الجيش، وتختتم الجولة الأولى يوم الاثنين بلقاء واحد يجمع بين انبي وسموحة. ويذكر ان الاهلي هو بطل النسخة السابقة.

صفقات اليوم الأخير

وأغلق أمس باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، والذي شهد العديد من الصفقات التي خطفت الأضواء بين أندية المسابقة. وشهد ميركاتو الدوري هذا الموسم ظاهرة لافتة برحيل العديد من اللاعبين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ما ساهم في تدعيم صفوف العديد من أندية الدوري.

وقبل ساعات من غلق باب الانتقالات، استعجل مسؤولو الأهلي نظيرهم السوري لإرسال البطاقة الدولية لعبدالله الشامي مدافع الفريق الجديد.

ومن المنتظر أن يكون المدافع السوري، أكبر داعم لخط دفاع فريق الكرة الأحمر، بعد رحيل أحمد حجازي إلى وست بروميتش الإنجليزي.

كما وصل الجنوب افريقي فاكاماني ماهلامبي جناح بيدفيست بعد انتقاله للأهلي لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

ووقع الجناح الشاب علي عقده الشخصي مع الاهلي فور وصوله مطار القاهرة برفقة مسؤولي الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لقيده في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

واستفادت 10 أندية في الدوري المصري من تدعيم صفوفها بلاعبين رحلوا عن الأهلي والزمالك في الموسم الجديد.

ويبقى فريق الرجاء الأكثر استفادة من رحيل لاعبي الأهلي والزمالك بعدما تعاقد مع 5 لاعبين من فريق الشباب بالناديين وضم إلى صفوفه حارس الأهلي الصاعد عمر رضوان على سبيل الإعارة بجانب استعارة ثلاثي الزمالك يوسف حسن ومحمد رفعت وعلي حسين.

وضم أيضا فريق مصر المقاصة 4 لاعبين من القطبين بعد تجديد إعارة الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي بجانب التعاقد مع ثلاثي الزمالك محمد مسعد وصلاح عاطف «ريكو» وحسني فتحي.

وضم سموحة ثلاثي الأهلي محمد حمدي زكي ومسعد عوض حارس المرمى بجانب استعارة ناصر ماهر بينما ضم بتروجيت ثلاثي الزمالك محمد سالم وأحمد جعفر وإسلام جمال وضم الاتحاد ناشئ الأهلي فوزي الحناوي وثنائي الزمالك رمزي خالد وحسام سلامة «باولو».

وتعاقد طلائع الجيش مع محمد ناصف ظهير أيسر الزمالك واستعار محمد عصام الغندور حارس الأهلي الصاعد كما ضم المصري البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك واستعار كريم يحيى مدافع الأهلي الصاعد بينما ضم وادي دجلة ظهير أيسر الزمالك أحمد سمير وتعاقد الإسماعيلي مع إبراهيم عبدالخالق وضم المقاولون لاعب الوسط إبراهيم صلاح.

7 مدربين جدد

وقامت 7 أندية من أصل 18 فريقا، بتغيير اجهزتها الفنية استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري، بينما احتفظ 11 مدربا بمقاعدهم منذ الموسم الماضي.

وكانت أبرز التغييرات، رحيل المدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو عن قيادة الزمالك وتولي نيبوشا تدريب الأبيض، بعد تجربة ناجحة مع الفيصلي الأردني.

ورحل أيضا إيهاب جلال عن قيادة مصر المقاصة بعد ارتباط دام 3 مواسم، تطور خلالها أداء الفريق وحصل على وصافة الدوري في الموسم المنصرم.

وتعاقد المقاصة مع المدرب مؤمن سليمان الذي رحل عن قيادة سموحة بعد نهاية الدوري الماضي.

واستعان فريق سموحة، بالمدرب التشيكي فرانز شتراكا المدير الفني السابق للإسماعيلي، ورحل الإسباني خوان ماكيدا عن قيادة الاتحاد السكندري ليتولى هاني رمزي قيادة زعيم الثغر.

وقرر الإسماعيلي التغيير مجددا، وتعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب الوداد البيضاوي السابق.

ولجأت إدارة الرجاء، لمدرب جديد بعد صعود الفريق للدوري، واستعانت بالمدير الفني خالد القماش كما تكرر نفس السيناريو مع الأسيوطي سبورت، بعدما تمت الإطاحة بالمدرب أيمن المزين والاستعانة بعلي ماهر.

واحتفظ 11 فريقا بالدوري بمدربيهم، وعلى رأسها الأهلي حامل اللقب، الذي جدد عقد مديره الفني حسام البدري لموسم آخر، بعد أن حصد الثنائية المحلية.