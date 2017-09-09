القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوري المصري في نسخته الجديدة، 3 لقاءات، حيث يلتقي، طنطا مع النصر، والاتحاد السكندري مع الاسماعيلي، والانتاج الحربي مع الزمالك.

واستعدادا لمباريات اليوم في الدوري المصري، اختار المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للزمالك، قائمة للفريق، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري.

خلت قائمة الزمالك من 9 لاعبين دفعة واحدة لأسباب مختلفة وهم: أيمن حفني ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأشيمبونغ وعلي جبر ومحمد رمضان بسبب الإصابة وعدم الجاهزية البدنية، وكذلك الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي لتواجدهما في لبنان خلال الوقت الحالي عقب خوض مباراتي قطر وإيران مع المنتخب السوري بتصفيات مونديال روسيا، وينتظر الثنائي السوري الحصول على التصريح الأمني وتأشيرة دخول مصر للانضمام للفريق الأبيض مرة أخرى بخلاف النيجيري معروف يوسف للإيقاف.

يقود مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، فريقه بعد عودته من الأراضي السعودية إذ كان يؤدي فريضة الحج.

على صعيد آخر، طالب لاعب الأهلي الجديد الجنوب أفريقي فاكاماني ماهلامبي، صانع الألعاب المنضم حديثا للأهلي، عن تفضيله لقبه المعروف به في جنوب افريقيا، وهو «باكا» بدلا من اسمه الذي يجد فيه الكثيرون بعض الصعوبة.

وحصل الأهلي، على خدمات اللاعب مقابل مليون و300 ألف يورو، لصالح بيدفيست الجنوب أفريقي بجانب 15% من عائد بيعه.

وقال «باكا» بعد التوقيع في القاهرة إنه يجيد اللعب بأي مركز في المنطقة الهجومية سواء «مهاجم صريح او جناح أيمن أو أيسر».

وأضاف انه يعشق إحراز الأهداف كما يهوى اختراق المدافعين ومراوغتهم، معربا عن أمنيته باستفادة المارد الأحمر من سرعته، مشيرا إلى أن الإمكانيات الفردية ليست المقياس وما يميز الأهلي أداؤه الجماعي.