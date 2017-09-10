أكدت إدارة نادي الشرطة العراقي توصلها الى اتفاق نهائي مع البرازيلي ماركوس باكيتا للإشراف على تدريب فريق كرة القدم للموسم المقبل في إطار رغبتها باستقدام احد المدربين العالميين. وذكر عضو الأمين المالي للنادي عدي الربيعي في اتصال مع وكالة «فرانس برس» ان «المفاوضات مع باكيتا أفضت الى اتفاق نهائي على كل تفاصيل وفقرات العقد بين الطرفين».

وأضاف الربيعي: «بدأنا بإنجاز الأمور الإدارية والقانونية لاستكمال إجراءات وصوله الى العاصمة بغداد في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث يتم التوقيع الرسمي ليباشر بعد ذلك مهمته الجديدة».

يشار الى ان باكيتا (59 عاما) عمل عدة مواسم في قطر مع الغرافة والريان وفي الدوري السعودي مع الهلال وكانت له محطة تدريبية ايضا في مصر مع الزمالك. وسيصبح باكيتا ثاني مدرب برازيلي بعد مواطنه لوريفال سانتوس يقود الشرطة الذي حقق معه آخر لقب.

يذكر ان الشرطــة حصـل على لقب الدوري العراقـي في 5 مواسم آخرها 2013-2014.