القاهرة - سامي عبدالفتاح

يستهل اليوم فريق الأهلي، بطل الدوري المصري، بقيادة المدرب حسام البدري، مشوار الدفاع عن اللقب، بلقاء فريق طلائع الجيش، في الساعة التاسعة والربع بتوقيت الكويت، في ستاد السلام، ضمن الجولة الأولى للمسابقة.

ويسبق هذه المباراة، لقاء وصيف الدوري، مصر المقاصة، مع الأسيوطي، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، ثم لقاء وادي دجلة مع المصري.

وفي أولى مباريات الجولة الأولى التي انطلقت أول من امس، اكتفى المقاولون العرب بتسجيل ثلاثة أهداف في شباك ضيفه الرجاء والعائد إلى الدوري الممتاز، على ملعب الجبل الأخضر.

افتتح أحمد علي أهداف المقاولون بعد مرور 3 دقائق فقط، ثم سجل شكري نجيب الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) على اللقاء الذي جمع بين الداخلية وضيفه بتروجيت.

تقدم الداخلية بهدف عن طريق أحمد سمير فرج في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ضربة جزاء، ولكن بتروجيت تعادل بهدف من نيران صديقة بعدما هز جهاد جنيدي شباك فريقه في الدقيقة 60.

وحصد الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال أول نقطة له بالدوري وأيضا حصل بتروجيت مع مديره الفني محمد يوسف على أول نقطة.