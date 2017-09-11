بحضور اكثر من 60 ألف متفرج، شهد ملعب البصرة الدولي مباراة استعراضية شارك فيها منتخب نجوم العالم السابقين لكرة القدم ومنتخب نجوم الكرة العراقية السابقين ايضا وانتهت بفوز الأول (5-4).

والمباراة تندرج ضمن مساعي العراق للترويج لجاهزية ملاعبه واستعدادها لاستقبال مباريات كرة القدم الرسمية التي لا تزال خاضعة لحظر مفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سبق وأن سمح بإقامة اللقاءات الودية فقط.

وشهدت المباراة التي جرت وسط اجراءات امنية مشددة شارك فيها ما يقارب 3 آلاف رجل امن ومن عناصر الشرطة والجيش، حضورا لافتا للنساء المنتشرات في ارجاء الملعب الذي غطته الاعلام العراقية التي رفعت من قبل الجمهور بكثافة، الى جانب انتشار صور تعود لرئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانيتو حملت عبارة «شكرا».

سجل خماسية منتخب نجوم العالم الهولندي باتريك كلايفرت (29 و35 و76) ونجم الكرة الفرنسية روبرت بيريس (48) والإسباني لويس غارسيا (79).

وجاءت رباعية منتخب نجوم العراق عبر الدوليين السابقين يونس محمود (10) ورزاق فرحان (40) ونشأت اكرم (82) واحمد مناجد (87). وقدم نجوم العالم في اللقاء لمحات فنية جميلة اعادت للأذهان تلك المهارات الكروية التي كانوا يتمتعون بها مع منتخبات بلدانهم ومع الفرق التي ارتدوا قمصانها في البطولات العالمية والدوريات ايضا.

وشارك في المباراة عدد من نجوم منتخب العراق السابق الحائز لقب كاس آسيا 2007، في مقدمته يونس محمود كما شارك لاعب المنتخب العراقي المشارك في نهائيات كاس العالم في المكسيك 1986 احمد راضي صاحب الهدف الوحيد في مباراة العراق وبلجيكا (1-2). ونال نجم الكرة الاسبانية وريال مدريد ميشيل سالغادو ترحيبا كبيرا من الجمهور العراقي الذي صفق له اثناء دخوله الملعب وكذلك الحال ذاته مع نجم برشلونة السابق البرازيلي ريفالدو، لكونهما مثلا قطبي الدوري الاسباني.

وغاب عن منتخب نجوم العالم الحارس البرتغالي فيتور بايا بسبب اصابة تعرض لها الخميس الماضي في مباراة مماثلة جرت في العاصمة الاردنية عمان مع منتخب نجوم الكرة الاردنية، وتولى الحارس العراقي السابق عماد هاشم للذود عن مرمى نجوم العالم.

واضطر البرازيلي ادميلسون لتولي مهمة حراسة مرمى نجوم العالم بعد اصابة الحارس هاشم ايضا، لعدم وجود حارس بديل آخر.