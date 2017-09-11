بيروت - ناجي شربل

كشفت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل لـ«الانباء» عن حضور نجم سباقات السبرنت العداء الاميركي المعتزل كارل لويس، ضيفا للنسخة الخامسة عشرة من السباق المقرر ١٢ نوفمبر المقبل في شوارع العاصمة ومحافظة جبل لبنان.

ويكمل لويس الذي سيطر على سباقي ١٠٠ و٢٠٠ متر والبدل ٤*١٠٠ متر والوثب الطويل في ثمانينيات القرن الماضي، سلسلة الضيوف الكبار الذين حضـــروا السباقات الاخيرة للجمعية.

وكان حضر على التوالي الاثيوبي هايلي جبري سيلاسي والبريطانية باولا رادكليف (بطلا سباقات الماراثون) ومواطنها السير سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى.

وقالت الخليل ان الجمعية تضع نصب عينيها لفت الانظار الى السباق من خلال حجم المشاركين الذي يناهز الاربعين الفا يركض غالبيتهم في السباقات المصاحبة للسباق الرئيسي، ونوعية الضيوف العالميين.

وتحدثت عن مساع لاستضافة الجامايكي اوساين بولت الذي اعتزل بعد بطولة العالم الاخيرة لالعاب القوى.

الا انها تناولت في المقابل صعوبة جلب عدائين كبار للمشاركة في فعاليات السباق، بسبب تواضع الجوائز المالية المخصصة للأوائل، والتي لا تتخطى في مجموعها 100 الف دولار اميركي.

وادرج سبـــاق بيروت ماراثون ضمن التصنيف الفضي للسباقات العــالمية، وتبلغ ميزانيته المالية مليوني دولار اميركي، تتوزع بدل مصاريف للعاملين في الجمعية والتحضيرات الخـــاصة بالسباق، فضلا عن فعاليات اليوم الذي يقام فيه.

ونجحت الخليل في تأمين رعاة يغطون القسم الاكبر من المصاريف، وباتت الجمعية تتفادى الخسائر التي كان يغطيها زوج رئيسة الجمعية رجل الاعمال فيصل الخليل.