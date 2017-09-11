الفريقان يبحثان عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الرياض - خالد المصيبيح

يستضيـــف الـهـــلال السعودي منافسه العين الإماراتي في ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم.

ويبحث الفريقان عن اللعب في مونديال الأندية بالتتويج باللقب الغائب عن خزائن الناديين منذ أكثر من عقد، إذ كانت آخر مرة يتوج فيها العين بالبطولة القارية عام 2003، بينما الهلال في 2000.

ولم يفلح «الزعيمان» في التتويج باللقب رغم وصولهما إلى نهائيين (العين في 2016) و(الهلال في 2014).

وأكثر ما يخشاه الهلال وانصاره ان يتلقى مرماهم هدفا يزيد من صعوبة المهمة في وقت سيبحث فيه العين عن ذلك من اجل إرباك لاعبي الفريق الأزرق المطلوب منهم في هذه الحالة هدفان، ولكن تظل المهمة الأصعب أمام المدربان الارجنتيني رامون دياز في الهلال والكرواتي زلاتكو ماليديتش في العين من اجل تدارك أخطاء لقاء الذهاب والبحث عن فرصة الفوز، فإذا كان دياز سيفتقد اليوم 3 عناصر أساسية مهمة، فإن زلاتكو أبدى سعادته بجهوزية نجم الفريق عمر عبدالرحمن بعد شفائه من اصابته التي حرمته من المشاركة مع منتخب الإمارات امام السعودية والعراق في التصفيات الآسيوية.

ويتفاءل لاعبو العين وانصاره بفريقهم عندما يلعب خارج الارض، حيث حقق في هذه النسخة فوزين خارج الأرض في وقت كانت النتائج على ملعبه غير جيدة.

ويعول الهلال على عامل الأرض والجمهور الذي كان مساعدا مؤثرا للفريق آسيويا.

وتأمل الجماهير السعودية في بلوغ ممثلها الأول الدور نصف النهائي وملاقاة الممثل الثاني الأهلي في حال تجاوزه الفريق الايراني بيرسيبوليس غدا كما حدث سابقا ان التقى الهلال والاتحاد آسيويا وفاز وقتها «الإتي» عام 2009 قبل ان يخسر النهائي.

من جهة أخرى، انضم فريقا الفيحاء والشباب الى فرق الفتح والرائد في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ولي العهد السعودي بعد فوز الأول على التعاون بهدف وحيد وبالنتيجة نفسها اقصى الثاني منافسه الباطن.

وكان فريقا الاتحاد والنصر قد تأهلا لهذا الدور بحكم تواجدهما في نهائي الموسم الماضي وعدم مشاركتهما في ثمن النهائي، وتبقى فقط تحديد فريقين لإكمال الفرق عبر الفائزين من لقاءي الهلال والقادسية ولقاء الأهلي والاتفاق والذي تحدد موعدهما في 30 اكتوبر المقبل.