الإسماعيلي يقلب الطاولة على الاتحاد السكندري

القاهرة - سامي عبدالفتاح

دافع رئيس الزمالك مرتضى منصور عن المدير الفني الجديد المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، معربا عن رضاه التام بخصوص الفريق والجهاز الفني، رغم التعادل مع الإنتاج الحربي (1-1) في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وخسارة نقطتين في مستهل المسابقة.

وقال منصور ان نيبوشا لن يسجل أهدافا بقدمه، وأن دوره ان يمكن الفريق من الهجوم وصناعة الفرص، معتبرا ان الزمالك قدم الكرة الهجومية التي يحبها الجمهور أمام الإنتاج، وان الفريق أضاع العديد من الفرص عبر خالد قمر وعبدالله جمعة وكاسونغو وباسم مرسي. وأكد رئيس الزمالك ان المدرب الجديد نيبوشا يوفوفيتش سيستمر حتى نهاية عقده، الذي يمتد لموسمين، مشيرا إلى أن المدرب رغم ضيق الوقت منذ توليه قيادة الفريق نجح في خلق فرص، وهذا دوره كمدرب، لكنه لن يسجل الأهداف بنفسه.

وفرض التعادل (1-1) كلمته على لقاء الزمالك ومضيفه الإنتاج الحربي على ستاد بتروسبورت. وتقدم الإنتاج في الدقيقة 9 عن طريق عمر السعيد وتعادل الزمالك عن طريق الكونغولي كابونغو كاسونغو في الدقيقة 27، ليحصل كل فريق على نقطة.

وأبدى نيبوشا حزنه الشديد بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي، مهنئا لاعبي الفريقين على الأداء في المباراة، وقال عقب المباراة: خسارة نقطتين في بداية المشوار أمر محزن، لكننا نمتلك العديد من اللاعبين، والأداء سيتحسن مع مرور الوقت، وعلينا حصد أكبر عدد من النقاط في الفترة المقبلة.

الإسماعيلي يتفوق على نفسه

وفي لقاء آخر، قلب الإسماعيلي الطاولة على مضيفه الاتحاد السكندري، وحقق فوزا مثيرا بنتيجة 4-2 على ستاد الإسكندرية. وتقدم الاتحاد بثنائية عن طريق أحمد الألفي ومحمد أحمد «كماتشو»، في الدقيقتين 14 و36، قبل أن ينتفض الإسماعيلي ويسجل الكولومبي دييغو كالديرون الهدف الأول في الدقيقة 42، ثم يتعادل المالي موسى كمارا في الدقيقة 76.

ونجح «الدراويش» في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 80 عن طريق الغاني ريتشارد بافور، قبل أن يحرز إبراهيم حسن الهدف الرابع في الدقيقة 94. وتعادل طنطا أمام ضيفه النصر سلبيا.

وتختتم اليوم الجولة الأولى بلقاء وحيد يجمع بين إنبي وسموحة.