بارك المكتب التنفيذي لجمعية الإمارات للإعلام الرياضي الخطوات التي قام بها مرشح الكويت، سطام السهلي، للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وذلك من خلال تقديم أوراق ترشيحه في الانتخابات المقبلة التي ستقام بمدينة إسلام آباد الباكستانية في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي الذي عقد في مقر الجمعية بمركز إعداد القادة برئاسة، عبدالله إبراهيم بن حسين، وحضور الأعضاء: راشد العوبد وضياء الدين علي وخالد المهيري.

وأكد المكتب التنفيذي لجمعية الإعلام الرياضي دعمه ترشيح الملف الكويتي انطلاقا من إيمان القائمين على الإعلام الرياضي الإماراتي بالوقوف مع الإعلاميين الخليجيين الشباب للوصول إلى مناصب إعلامية قيادية.

ويأتي هذا التجاوب الخليجي العربي حول المرشح الكويتي للحفاظ على منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي بعد التجارب الكويتية الناجحة في إدارة دفة الاتحاد القاري منذ انطلاقه في ديسمبر 1978 وظهوره بصيغته الرسمية خلال استضافة تايلند لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة، وذلك بعد مبادرة من الشيخ الشهيد فهد الأحمد الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ورئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية، وقد عرف بدعمه للصحافة والصحافيين الرياضيين، وكان الاجتماع التأسيسي الأول الذي انبثق عنه الاتحاد الآسيوي في بانكوك، حيث تقرر أن يكون مقر الاتحاد في الكويت، واختير الزميل عبدالمحسن الحسيني رئيسا له آنذاك، كما شهد الاتحاد القاري إدارة كويتية أخرى برئاسة فيصل القناعي، ويتطلع الشارع الصحافي الكويتي إلى تجربة إدارية ثالثة في الدورة القادمة بعد انتخابات إسلام آباد.

هذا، وتقدم المكتب التنفيذي بالتهنئة إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة تأهل «الأخضر» إلى مونديال روسيا 2018، كما أشاد المكتب التنفيذي بجهود اللاعبين والقائمين على اتحاد الكرة.