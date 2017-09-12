القاهرة - سامي عبدالفتاح

من نفس الكأس التي تجرع منها الزمالك، بالتعادل في مباراته الأولى بسباق الدوري، تجرع فريق الأهلي من نفس الكأس في بداية مشواره للدفاع عن لقبه كبطل للدوري المصري، بتعادل مثير مع ضيفه طلائع الجيش، بهدف لكل منهما، على ملعب السلام، بالجولة الأولى بعد جدل كبير عقب صافرة النهاية بسبب غضب كل فريق الأهلي من حكم المباراة واتهامات صريحة بأنه سبب ضياع النقطتين.

سجل للطلائع عاصم صلاح، من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وتعادل أحمد الشيخ للأهلي في الدقيقة 57، لتشهد الجولة الأولى من الدوري التعادل الخامس في 8 مباريات.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من الطلائع، على عكس المتوقع، خاصة عن طريق صلاح أمين الذي تسلم تمريرة عرضية، لكنه أهدرها.

الطلائع حاول مباغتة الأهلي، ووجه صلاح أمين تسديدة في يد الحارس شريف إكرامي قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء ضد الأهلي بداعي لمسة يد من عمرو السولية، ليسجل عاصم صلاح في الدقيقة 36.

واشتعلت المباراة مع اعتراضات تحكيمية من الأهلي، حيث طالب الفريق الأحمر بالحصول على ضربة جزاء، بعد انفراد من عبدالله السعيد، وعرقلته من جانب الحارس محمد بسام، ثم التحام بين أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلي، والأوغندي حسن واساوا في منطقة جزاء الجيش، أيضا الأهلي بدأ الشوط الثاني بنزول أحمد ياسر ريان بدلا من وليد سليمان للضغط على دفاع الطلائع وسط تراجع تام من الضيوف، ونجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل للأهلي، من خطأ على حدود منطقة الجزاء، حيث سدد ببراعة في شباك الحارس محمد بسام في الدقيقة 57.

من جهته، علق المدير الفني للأهلي حسام البدري على نتيجة المباراة قائلا: الحكم أحمد حمدي، أفسد المباراة وأثر بأخطائه على النتيجة والأهلي له 3 ضربات جزاء على أقل تقدير، والحكم احتسب ركلة جزاء غير صحيحة ضدنا، وبالتالي حول مسار المباراة وأفقدنا نقطتين.

وأضاف: فريقي لعب من أجل الفوز وأهدر فرصا بالجملة، فيما لعب الطلائع بشكل دفاعي للخروج بنقطة، وهو ما تحقق، موضحا أن فريقه يعاني من «ضغط رهيب» للمباريات، وتلاحم المواسم، وكثرة الإصابات.

وتابع: منحت الفرصة لأحمد ريان في ظل النقص العددي في الهجوم، خاصة بعد إصابة عماد متعب بنزلة معوية، وكنت أتمنى أن يشارك في ظروف أفضل، لكنه لاعب واعد وسيتطور.

وحول مواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال افريقيا، قال البدري: إن الأهلي يمتلك الدوافع، ويستطيع أن يعبر عقبة الترجي.

المصري يهزم دجلة

تخطى المصري البورسعيدي، عقبة وادي دجلة (1-0) على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من الدوري.



سجل هدف اللقاء أحمد جمعة، من ضربة جزاء في الدقيقة (46).