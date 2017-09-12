الرياض - خالد المصيبيح

بعد أن أهدر فرصة تقدمه بهدفين في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا وإدراك الفريق الإيراني بيرسبوليس التعادل معه، إلا أن هذه النتيجة تمنح الأهلي السعودي فرصة التأهل عن طريق التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل منهما، بحكم انه سيلعب اليوم على أرضه في أبوظبي بعد أن لعب الفريق الإيراني الذهاب على أرضه التي اختار إقامتها في سلطنة عمان.

ويعول مدرب الأهلي الأوكراني سيرجي ريبروف على عدة عناصر مؤثرة في الفريق بإمكانها خطف بطاقة التأهل مدعومة بعدد من العناصر غير المحلية، يتقدمهم هداف الفريق ونجمه السوري عمر السومة مع اليوناني فيتفا والمصري محمد عبدالشافي، واطمأن ريبوف إلى جهوزية البرازيلي ليوناردو داسيلفا سوزا الذي سيشارك الفريق للمره الأولى بعد أن أنهى مرحلة الجهوزية البدنية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبوظبي قبل المباراة بيومين وأجرى الفريق تدريبا واحدا على ملعب محمد بن زايد الذي ستقام عليه المباراة.

وعن الفريق الإيراني الذي وضع مدربه الكرواتي برانكو منهجية أداء الفريق التي ستبحث عن الفوز فقط اذا ما أراد التأهل عبر اختلاف طريقته عن لقاء الذهاب من خلال اللعب بمهاجمين أحدهما مهدي طارمي الذي يجب على مدافعي الأهلي إحكام الرقابة عليه.

ويأمل أنصار الكره السعودية أن يبلغ الأهلي الدور نصف النهائي وملاقاة الفائز من لقاء الهلال والعين والذين يمنون النفس أن يكون اللقاء سعوديا من أجل وصول احدهما إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

كما ستقام اليوم مواجهة صينية بذات الدور بين فريقي غوانزو وشنغهاي، حيث انتهت مواجهة الذهاب لصالح شنغهاي برباعية دون رد.

الأنصاري يعود والهاجري يتعافى

من جهة أخرى، وصلت إلى جدة بعثة فريق نادي الاتحاد بعد أن أقام الفريق معسكرا استعداديا للمرحلة المقبلة من الموسم السعودي، وغاب فهد الأنصاري الذي استغل الإجازة الممنوحة للفريق وغادر إلى الكويت لإحضار عائلته.

وفي الاتفاق، شارك لاعب الفريق فهد الهاجري بتدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في المباراة الأخيرة للفريق وبات جاهزا للمشاركة في الجولة الثالثة التي ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري.