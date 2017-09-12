فاز النجمة على المنامة 2-1 في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري البحريني لكرة القدم، التي شهدت فوز المحرق على الحد 2-0.

وتساوت 5 فرق في الصدارة بعد نهاية الجولة الأولى بـ 3 نقاط، وهي المالكية، حامل اللقب، والرفاع، والمحرق، والنجمة، والشباب.

في اللقاء الأول، بدأ المنامة المباراة بشكل قوي وسجل هدف التقدم (10) عن طريق البرازيلي برونو أوليفيرا.

ونجح النجمة في العودة بالشوط الثاني بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء تحصل عليها خلال 4 دقائق، الأولى في الدقيقة (68)، نفذها النيجيري أوتشي أوغبا، الذي نفذ الثانية أيضا بنجاح.

وفي اللقاء الثاني، تمكن المحرق من تحقيق فوز مستحق، على جاره العنيد الحد 2-0.

افتتح نجم المحرق جمال راشد التسجيل بالدقيقة 36، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق السوري محمد الرفاعي.