القاهرة - سامي عبدالفتاح

بات مؤكدا معاقبة حكم لقاء الأهلي وطلائع الجيش الحكم احمد حمدي، بالإيقاف عن التحكيم لمدة غير معلومة، بسبب أخطائه المؤثرة في المباراة، ومنها احتساب ضربة جزاء غير صحيحة أحرز منها الطلائع هدفه الوحيد، وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، باتفاق خبراء التحكيم.

ورغم أنباء الإيقاف، إلا ان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أصدر بيانا رسميا يؤكد فيه ان لجنة الحكام لم تجتمع من أجل مناقشة تقرير الحكم أو صدور عقوبات ضده، مشددا على ان الحكم لم يتم إيقافه (حتى الآن) بحسب البيان. وأوضح اتحاد كرة القدم انه لن يتم إعلان عقوبات على الحكم في حال صدور أي قرار ضده، حفاظا على هيبة الحكام.

وفي ختام الجولة الاولى من مسابقة الدوري، تعادل فريق إنبي مع ضيفه سموحة بهدف لكل منهما، على ملعب بتروسبورت في ختام الجولة الأولى.

وتصدر المقاولون الدوري بعد نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الإسماعيلي والمصري.

وشهد لقاء طنطا والنصر الذي انتهى بالتعادل السلبي بينهما، أكبر عدد للإنذارات، حيث تم إشهار البطاقة الصفراء 7 مرات.

وتنطلق غدا الجولة الثانية، بمباريات بتروجيت مع المصري، الطلائع مع الانتاج الحربي، ويوم الجمعة يلعب الرجاء مع الاسيوطي، ويوم السبت يلعب النصر مع الاتحاد السكندري، ووادي دجلة مع انبي، ويوم الاحد المقبل يلعب سموحة مع طنطا، والاسماعيلي مع المقاولون، والزمالك مع الداخلية، وتأجلت من هذه الجولة مباراة الاهلي مع المقاصة لانشغال الاهلي بمواجهته مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل، ببرج العرب في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة الاندية الافريقية.

الأهلي يستعد للترجي

واستعدادا لهذه المواجهة الأفريقية، فاز فريق الأهلي على الجونة، بنتيجة 6 ـ 0 في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد مختار التتش، وعلى ضوء هذه التجربة، استقر حسام البدري المدير الفني للأهلي، على إجراء 3 تغييرات في تشكيلة الفريق، في مواجهة الترجي، بتجهيز الثنائي علي معلول ومؤمن زكريا تمهيدا للدفع بهما بشكل أساسي في مواجهة الترجي، والنيجيري جونيور أجايي في مركز قلب الهجوم على حساب المغربي وليد أزارو.