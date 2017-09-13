

أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح رمضان امس لوكالة فرانس برس ان ماليزيا ستستضيف ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بين منتخب بلاده وأستراليا المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل.

وقال رمضان في اتصال هاتفي: «اختارت القيادة الرياضية في سورية ماليزيا مكانا لمواجهتنا مع استراليا في الملحق الآسيوي».وكان اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية أكد، بعد اتصالات أجرتها اللجنة الأولمبية السورية، موافقة إمارة أبوظبي على استضافة المباراة، كما اشارت تقارير عدة الى إمكانية إقامتها في الدوحة او عمان.