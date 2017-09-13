بيروت - ناجي شربل

أشعل نبأ سربه مقربون من نادي النجمة في وقت متأخر من ليل الاحد، الوسط الكروي اللبناني عشية انطلاق مباريات الدوري العام بقمة بين النجمة والعهد حامل اللقب، مساء الجمعة على ارض ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.



النبأ الذي سرب عمدا من جهة محسوبة على «النبيذي»، تحدث عن اصابة اربعة لاعبين في معسكر النجمة التحضيري بمدينة اسطنبول التركية.

واللاعبون هم حسن معتوق الذي أفيد عن عودته الى بيروت، ونادر مطر (تبين انه مصاب فعلا لكنه سيكون جاهزا لمباراة العهد)، وعلي بزي وحسن المحمد. وفي خط مواز، انتشرت في اليوم التالي شائعات عن مطالبة عدد من الاندية بتأجيل انطلاق مباريات الدوري اسبوعا.

وربط المراقبون بين التأجيل وإفادة النجمة من عودة لاعبيه المصابين.

وتسببت هذه الشائعة في إرباك، فسارع الى نفيها الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، متحدثا عن ترابط بين مباريات الدوري ومباريات المنتخبات الوطنية اللبنانية. وتناول ضرورة انهاء الموسم الكروي الرسمي اللبناني قبل نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل، لكنه اشار في المقابل الى طلب من نادي الصفاء الذي ينتمي اليه، بتأجيل الدوري اسبوعا.

بدوره، قال رئيس نادي العهد المحامي تميم سليمان لـ «الأنباء»، ان شيئا من هذا القبيل لم يتم تداوله في الاجتماع التنسيقي الذي دعا اليه رئيس الاتحاد م.هاشم حيدر لممثلي نوادي الدرجة الاولى مساء أمس في مقر الاتحاد.

وأضاف سليمان: «سنبني على الشيء مقتضاه، وسيكون لنا موقف من هكذا طرح وقت نتبلغه رسميا».

اما امين سر نادي النجمة سعد الدين عيتاني، فقال ان ناديه لم يطلب التأجيل، لكنه لا يمانع اذا قررت الاكثرية من الاندية التقدم بهذا الطلب الى اللجنة التنفيذية للاتحاد.