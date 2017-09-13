تأهل شنغهاي سيبغ الصيني وبيرسيبوليس الايراني الى نصف نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم على حساب مضيفيهما غوانزو ايفرغراند الصيني والأهلي السعودي على التوالي.



وجاء تأهل شنغهاي عقب مباراة مثيرة حسمت بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم الأخير 5-1.

وكان شنغهاي سحق منافسه ذهابا على ارضه 4-0.



ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح لحسم المتأهل منهما بعد تعادلهما 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-5، لأنه حسب لوائح البطولة، لا تحتسب أفضلية الأهداف التي يسجلها اي فريق خارج ملعبه في الشوطين الإضافيين.



وفي المباراة الثانية، حسم بيرسيبوليس تأهله بفوزه على الأهلي 3-1. وكانت مباراة الذهاب انتهت 2-2.



تقدم الفريق الإيراني مبكرا عبر علي عليور في الدقيقة الخامسة، وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 52 لإدراك التعادل بواسطة صالح العمري.

وسجل النيجيري غوديون منشا هدفا ثانيا لبيرسيبوليس حين انبرى لتنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 73 تسبب بها معتز هوساوي الذي كان نصيبه الطرد.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، حصل بيرسيبوليس على ركلة جزاء ثانية سجل منها مهدي طارمي الهدف الثالث.

ولم يستفد الأهلي من النقص العددي في صفوف بيرسيبوليس بعد طرد كمال الدين كاميابيناي في الدقيقة 12.