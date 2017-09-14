القاهرة - سامي عبدالفتاح

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر على ان يكون معسكر المنتخب لمدة أسبوع كامل استعدادا لمواجهة الكونغو يوم 8 من نفس الشهر في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وحدد كوبر انطلاق المعسكر يوم 1 أكتوبر خاصة أن الأهلي في حالة تأهله للدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأفريقي على حساب الترجي التونسي سيخوض مباراته يوم 29 سبتمبر إلى جانب ارتباط الزمالك بمباراة في الدوري يوم 28 من نفس الشهر، لذلك سينطلق معسكر «الفراعنة» يوم 1 أكتوبر على أن تكتمل صفوف المنتخب بانضمام المحترفين تباعا يوم 2 و3 أكتوبر.

وحصل كوبر على إجازة قصيرة تمتد لخمسة أيام يعود منتصف الأسبوع المقبل، للتحضير لمعسكر المنتخب المصري المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الكونغولي يوم 8 أكتوبر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث يستضيف ملعب ستاد الجيش الجديد في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين، وذلك في مباراة حاسمة بعدما عاد المنتخب المصري لتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط جمعهما من الفوز على الكونغو في الذهاب وغانا ببرج العرب، وأوغندا بنفس الملعب، بعد خسارته الوحيدة في كمبالا أمام أوغندا في مباراة الجولة الثالثة.

وحدد الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال يوم 2 اكتوبر موعد وصولهما الى القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب المصري.

وتلقى مسؤولو اتحاد الكرة المصري موافقة أمنية بحضور 60 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر والكونغو.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم أن هناك موافقة أمنية بحضور 60 ألف مشجع بالإضافة إلى 10 آلاف دعوة كما حدث في مباراة منتخب مصر وأوغندا التي أقيمت يوم 5 سبتمبر بالقاهرة في التصفيات المونديالية ليصل عدد الحضور إلى 70 ألف مشجع، خاصة أن الستاد يسع لـ 86 ألف مشجع وتم الاتفاق على ترك باقي الأماكن لرجال الأمن ومنظمي المباراة داخل وخارج المدرجات.

الأهلي في برج العرب

وفي معسكر تدريبي آخر، يدخل اليوم النادي الأهلي، معسكره المغلق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، التي تقام بعد غد السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي شريف إكرامي حارس المرمى، تدريبات تأهيلية منفردة، في ظل شعوره بالإجهاد قبل لقاء الترجي، ويتوقع ان يدخل اليوم في التدريبات الجماعية للفريق ليكون جاهزا لحراسة مرمى الأهلي امام الترجي.

ويحرص المدير الفني حسام البدري، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق كل تدريب لتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية والهجومية، خاصة في ظل تصريحات البدري بانه يعتبر الترجي من اقوى فرق القارة الأفريقية.

ومن المقرر ان تصل اليوم الى مطار برج العرب بعثة الفريق التونسي على متن طائرة خاصة.

ويخوض الترجي مرانا خفيفا اليوم على ملعب فندق الإقامة على أن يؤدي غدا مرانه الرئيسي على ملعب برج العرب الذي يستضيف اللقاء.

الجولة الثانية للدوري

وتنطلق اليوم الجولة الثانية، بمباراتي بتروجيت مع المصري، والطلائع مع الإنتاج الحربي، وغدا الجمعة يلعب الرجاء مع الأسيوطي، ويوم السبت يلتقي النصر مع الاتحاد السكندري، ووادي دجلة مع انبي، ويوم الأحد المقبل يلعب سموحة مع طنطا، والإسماعيلي مع المقاولون، والزمالك مع الداخلية، وتأجلت من هذه الجولة مباراة الأهلي مع سموحة لانشغاله بمواجهة الترجي.

ورفض المونتنيغري نيبوشا، المدير الفني للزمالك، خوض أي مباراة ودية قبل مواجهة الداخلية، والتركيز في التدريبات لاستغلالها في تحفيظ اللاعبين عدد من الجمل وتطبيق بعض الأفكار الخاصة به.

وأبلغ مدرب الفريق الأبيض جهازه الإداري برئاسة أيمن حافظ بعدم حاجته لخوض أي مباريات ودية خلال الأسبوع الجاري.

وكان الزمالك تعادل في أولى مبارياته في الدوري أمام الإنتاج الحربي 1-1.