بيروت - ناجي شربل

بلبلة جديدة عاشها الوسط الكروي اللبناني قبل ساعات من انطلاق الدوري العام الـ ٥٨، تمثلت في اعتراض جماهيري واسع على رفع سعر تذكرة الدخول إلى المباريات من دينار واحد (5 آلاف ليرة) إلى دينارين.

فقد أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم هذه الزيادة، وأدرجتها في تعميمها الأسبوعي الرسمي، بناء على اقتراح رئيس نادي السلام زغرتا وصيف الموسم لماضي اسطفان فرنجية، إلا ان موجة الغضب الجماهيرية العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت برئيس الاتحاد م.هاشم حيدر الى الإعلان عن الإبقاء على التعرفة القديمة، على أن يلي ذلك قرار جديد من اللجنة التنفيذية.

وجاء الاعتراض من خلفية الوضع المعيشي الضاغط في لبنان، الى كون الحضور الجماهيري مقرونا بعدد لا بأس به من افراد العائلة، ما يرهق الآباء في تحمل مصاريف لا قدرة لهم عليها في حال مضاعفتها.

ومع إقفال مهلة التواقيع الخاصة بالدوري الذي ينطلق مساء غد الجمعة بمباراة النجمة والعهد بملعب المدينة الرياضية، تم تسجيل 35 أجنبيا أقله لمرحلة الذهاب.

واللافت ان معظم اللاعبين كانوا من أفريفيا (24)، تصدرتهم السنغال (6)، أمام كل من غانا ونيجيريا (4)، وكان نصيب أوروبا 4 لاعبين نصفهم من صربيا وآخر من جارتها البوسنة ومثله من رومانيا.

أما أميركا الجنوبية فيمثلها لاعبان من البرازيل، وستكون حصة العرب (7) لاعبين منهم 5 آسيويين واثنان من أفريقيا الشمالية، تصدرتهم سورية (3)، والعراق (2)، وواحد من مصر وآخر من المغرب.