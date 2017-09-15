الرياض - خالد المصيبيح

تستكمل اليوم الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم التي عادت بالأمس عبر لقاء الاتفاق والقادسية فقط، فتقام اليوم 3 لقاءات تأمل 6 فرق من خلالها بطموحات مختلفة الى التمسك بالصدارة او الاستمرار في المنافسة أو الاخرى مازالت تبحث عن النقطة الأولى.

ويحل الباطن المتصدر ضيفا على الشباب في لقاء هو الثاني خلال أسبوع واحد فقط بعد ان التقيا السبت الماضي في الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ولي العهد السعودي وانتهى شبابيا بنتيجة 1-0، لذلك سيكون الوضع بالنسبة للفريقين اليوم يبدو مريحا لمعرفة كل منهما بجوانب الآخر الإيجابية والسلبية، إلا ان إصرار أبناء الباطن على عدم تكرار الخسارة مرة أخرى والتمسك بصدارة الفرق قد يشعل الطموح لديهم.

وسيكون الشباب ومدربه سامي الجابر أمام تحد جديد مع الباطن وإمكانية العودة للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي المجمعة، يلتقي الاتحاد بمضيفه الفيصلي ولدى كل منهما 3 نقاط ويسعيان لتعزيز موقفهما مبكرا والدخول مع فرق أخرى في مجال المنافسة على المراكز المتقدمة.

وكان «الإتي» قد أقام معسكرا إعداديا لهذه المرحلة في أبوظبي لمدة أسبوعين، وأكد مدرب الفريق، التشيلي سييرا، انه كان ناجحا واستفاد منه كثيرا، فيما اقتصر استعداد الفيصلي للقاء اليوم وبقية المباريات عبر تدريبات مكثفة.

وأخيرا يلتقي الفتح بالرائد في الاحساء وكلاهما من دون رصيد من النقاط من جولتين ويحتلان المركزين الأخيرين ومن هنا تأتي أهمية اللقاء لهما.

وسيكون لقاء اليوم هو الأول في الدوري السعودي للاعب الرائد الجديد المصري شيكابالا الذي شارك في لقاء الفريق أمام الفيصلي في كأس ولي العهد وسجل هدف المباراة الوحيد، فيما يبدو الفتح أمام فرصة سانحة للعودة إذا ما نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمصلحته.

إعفاء البطي

على صعيد آخر، أعفى الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمين العام عادل البطي من منصبه وتم تعيين عبدالإله مؤمنة بديلا له في ظل قرارات الاتحاد الأخيرة التي شملت عدة تغييرات بدأها تعيين الدولي السابق ماجد عبدالله كمدير للمنتخب السعودي الذي تنتظره مشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، كما تم تعيين الدولي السابق عمر باخشوين نائبا له، بينما مازال القائمون على الاتحاد السعودي يدرسون إمكانية استمرار المدرب الهولندي مارفيك من عدمها والتي تتوقف على ما يقرره المدرب من الاستمرار أو البحث عن مدرب آخر يتولى زمام الأمور لـ «الأخضر» في كأس العالم.

من جهة أخرى، أقفلت الثلاثاء الماضي فترة التسجيل الأولى للأندية السعودية للاعبين المحليين والأجانب فدفعت الأندية الـ 14 أكثر من 29 مليون دينار مقابل الاستقطابات رغبة منها في تحقيق طموحاتها المختلفة.