يختبر الجزيرة قوة هجومه الناري عندما يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة حين يستضيف عجمان الصاعد حديثا اليوم في انطلاق الدوري الاماراتي لكرة القدم، وتشهد الجولة الأولى قمة بين العين والوصل ستقام غدا. وتعاقد الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية مع خمسة لاعبين جدد كان من بينهم ثلاثة يلعبون في الخط الامامي هم احمد خليل والبرازيلي رومارينيو داسيلفا والاوزبكي ساردور راشيدوف، لينضموا الى علي مبخوت هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 33 هدفا، وهو اعلى معدل تسجيل في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1973. وشكل خليل ومبخوت في السنوات الاخيرة ثنائي هجوم منتخب الامارات ويعدان الأفضل في مركزهما محليا، ومع تواجد رومارينيو وراشيدوف في الجناحين والمغربي مبارك بوصوفة المستمر مع الفريق منذ الموسم الماضي في الوسط، فان الجزيرة اصبح يملك خماسيا هجوميا من الطراز الرفيع.

وفي المباريات الاخرى، يلعب اليوم ايضا الامارات مع الظفرة، والشارقة مع النصر، وغدا شباب الأهلي مع حتا، والوحدة مع دبا الفجيرة.