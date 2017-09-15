القاهرة - سامي عبدالفتاح

قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي وفي جولة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فقد استكمل كل من المدير الفني للأهلي حسام البدري والمدير الفني للترجي فوزي البنزرتي أوراقهما لحسم هذه المواجهة من جولة الغد في برج العرب، وتأكيد التأهل الى نصف النهائي في البطولة الافريقية، ومنه الى النهائي واللقب الافريقي، والمشاركة في مونديال الاندية.

وفي الدور ربع النهائي تقام يومي السبت والاحد ثلاث مباريات اخرى، فيلتقي فيروفياريو دا بيرا (موزمبيق) مع اتحاد العاصمة (الجزائر)، وماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) مع الوداد الرياضي (المغرب)، وأهلي طرابلس (ليبيا) مع النجم الساحلي (تونس)، وتقام هذه المباراة في برج العرب بناء على طلب الفريق الليبي.

وستقام جولة الإياب لهذا الدور يومي 23 و24 الشهر الجاري.

ويؤدي فريقا الاهلي والترجي، اليوم مرانهما الاخير والتكتيكي، في سرية تامة عن عيون الاعلام والجماهير حرص البنزرتي، على التأكيد بأن حالة الترجي مرضية، رغم أن بعض اللاعبين يعانون الإرهاق، ويمكن القول إننا على أتم الاستعداد لرفع التحدي أمام الفريق المصري في عقر داره، مضيفا: رغم الصعوبات التي مر بها الاهلي مؤخرا، فهو يبقى دائما فريقا كبيرا، ولذلك علينا أن نحسب له ألف حساب، ويمكنه أن يحدث الفارق في أي وقت.

واستقر البدري على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الترجي، ويفكر بنسبة كبيرة في الدفع بالحارس شريف إكرامي وأمامه الرباعي سعد سمير رامي ربيعة والتونسي علي معلول أحمد فتحي للدفاع، بينما يلعب عبدالله السعيد، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد الشيخ في خط الوسط والنيجيري أجاي والمغربي وليد أزارو للهجوم.

وعقد البدري جلسة مع الشيخ لمناقشته في بعض المهام لتنفيذها في مباراة الترجي.

وبشأن هذه الجولة من البطولة الأفريقية، فيحتفظ عملاقا الكرة التونسية الترجي والنجم الساحلي برقم قياسي منفرد بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل خوض غمار دور الـ 16 من منافسات البطولة القارية، حيث لم يتلق الفريقان أية خسارة في مرحلة دور المجموعات.

وفي شأن متصل، بأحوال النادي الاهلي، فجر رئيس النادي الأهلي محمود طاهر مفاجأة، بتأكيده أنه سيجري انتخابات القلعة الحمراء على اللائحة الاسترشادية، وأنه سيترشح لرئاسة النادي في مواجهة محمود الخطيب.

وأكد طاهر أنه أقام دعوى في المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد اللجنة الأولمبية المصرية وأقام دعوى أخرى في مركز التسوية والتحكيم المصري.

وأضاف رئيس النادي الأهلي، في حال عدم صدور قرار قبل الموعد سيجري الانتخابات على اللائحة الاسترشادية حتى لا يدخل النادي الأهلي في نفق مظلم خلال الفترة المقبلة.