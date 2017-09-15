ينطلق الموسم الكروي الجديد في قطر اليوم في بطولة ينتظر أن تكون واعدة، كما سيشهد الدوري هذا الموسم تغييرات عديدة لعل أبرزها اختفاء نادي الجيش من على الساحة بعد قرار دمجه مع لخويا تحت مسمى الدحيل، بالإضافة إلى عدد الفرق الذي تم تقليصها إلى 12 بدلا من 14 وهو ما يمهد لمنافسة قوية على لقب الدوري أو الهروب من شبح الهبوط.



بداية التحدي للموسم الجديد تبدأ مساء اليوم من خلال مباراة الغرافة مع الاهلي والتي ستقام على ستاد ثاني بن جاسم بالغرافة، وتعقبها مباراة أم صلال والخريطيات، أما المواجهة الثالثة لليوم الاول للدوري فستجمع بين الدحيل حامل اللقب مع نادي قطر.



ويوم غد، ستقام 3 مباريات حيث يلتقي المرخية، الوافد الجديد مع السد على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، ثم تقام بعدها مباراتان، حيث يلعب العربي مع السيلية على ستاد حمد الكبير، ويواجه الخور فريق الريان على ستاد الخور.



وخطط حامل اللقب الدحيل أن تكون ضربة البداية ناجحة بالنسبة له حتى يبدأ رحلة البحث عن اللقب السادس بنجاح، وسيكون الدحيل على موعد مع مواجهة قوية وصعبة أمام قطر العائد إلى دوري الأضواء بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الثانية، وسيحاول قطر أن يبتعد مبكرا عن دائرة الهزائم وان يحقق نتيجة إيجابية في ظهوره الأول بعد العودة.