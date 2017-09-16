القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تقام اليوم وغدا مباريات جولة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بمشاركة 6 فرق عربية، هي الاهلي (مصر)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، الوداد البيضاوي (المغرب) واهلي طرابلس (ليبيا)، ولكن جماهير الكرة المصرية تضع كل اهتمامها في القمة الكروية العربية الافريقية التي ستجمع اليوم بين الاهلي والترجي في ستاد برج العرب بالاسكندرية، وفي مواجهة بين حسام البدري وفوزي البنزرتي، في ظل آمال كلا المدربين بعبور مباراة اليوم بأفضل المكاسب، لحجز بطاقة الدور نصف النهائي وقبل لقاء الاياب يوم السبت المقبل في ستاد «رادس».

ويساند الاهلي الليلة، نحو 60 الفا من مشجعيه، كما حضر الترجي مع بعض مشجعيه من تونس.

وتستقطب مباراة الأهلي وضيفه الترجي، أنظار محبي الكرة في القارة السمراء بشكل عام، والكرة العربية على وجه الخصوص، حيث يرى الكثيرون أنها بمنزلة نهائي مبكر للبطولة، بين فريقين يتشابهان في الكثير من الأمور.

ويضم الفريقان العديد من العناصر المهمة في المنتخبين المصري والتونسي، اللذين أنعشا حظوظهما مؤخرا في التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل، عقب نجاحهما في تصدر مجموعتيهما بالتصفيات المؤهلة للبطولة حاليا، قبل جولتين على النهاية.

كما توج الفريقان بلقب الدوري المحلي في بلديهما خلال الموسم الماضي، ليعززا من رقمهما القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولتين، حيث فاز الأهلي بلقبه الـ 39 في الدوري المصري، فيما توج الترجي بالدوري التونسي للمرة الـ 27 في تاريخه.

ويعول الأهلي كثيرا على مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملقب بـ «شيخ الأندية التونسية»، حتى يسهل من مهمته في لقاء الإياب، الذي سيقام بتونس يوم 23 الجاري.

واختار البدري اللاعبين: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي لحراسة المرمى، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد للدفاع، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد للوسط، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي للهجوم.

ساسي يتحدى

وبلهجة التحدي، اكد نجم وسط الترجي الفرجاني ساسي أن فريقه سيسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلى مؤكدا «نسعى للفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مستعدون لمواجهة الأهلي».

مباريات أخرى

وفي مواجهة عربية افريقية اخرى يلتقي أهلي طرابلس والنجم الساحلي، كما يخوض الوداد البيضاوي مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه صن داونز (حامل اللقب)، في مباراة هي الأولي بين الفريقين.

وفي مباراة اخرى، يسعى اتحاد العاصمة لإعادة البسمة إلى وجوه الجماهير الجزائرية الغاضبة، عندما يخرج لملاقاة مضيفه فيروفيارو دا بيرا الموزمبيقي.

تعادل الإنتاج والطلائع

وفي افتتاح الجولة الثانية للدوري المصري، تعادل طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2.

أعرب المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، مختار مختار، عن عدم رضاه بالتعادل مع الطلائع، مشيرا الى أن لاعبيه كانوا مسيطرين على كل مجريات الأمور بالشوط الأول من المباراة، وكان بإمكانهم تسجيل عدة أهداف لضمان الفوز، إلا أنهم تراخوا ما أدى لانتهاء اللقاء بالتعادل.

وتقام اليوم مباراتان، فيستضيف النصر فريق الاتحاد السكندري بستاد القاهرة، ووادي دجلة فريق انبي بستاد الدفاع الجوي.