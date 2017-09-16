الرياض - خالد المصيبيح

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع المدرب الأرجنتيني ادغارد باوزا يتولى بموجبه الإشراف على المنتخب الأول خلال نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

وكان باوزا قد تولى تدريب منتخب الإمارات أثناء التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات والتي حل فيها رابع المجموعة، فيما كان قبلها قد تولى تدريب منتخب الارجنتين وتمت إقالته بعد سوء النتائج.

وسبق باوزا تدريب النصر السعودي عام 2009 في أول ظهور له في الشرق الأوسط وحقق مع «العالمي» ذلك العام نتائج جيدة.

فوز القادسية

على صعيد آخر، قاد عبدالرحمن العبيد فريقه القادسية إلى الفوز على مضيفه الاتفاق 2-1 في «دبريي الساحل الشرقي» على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري السعودي.

وسجل للقادسية محترفه البرازيلي بيسمارك (6)، وتعادل للاتفاق مواطنه ساليناس من ضربة جزاء (60). وكانت قبلها كرة فهد الهاجري قد عادت من عارضة مرمى القادسية، واستمر الوضع بالتعادل حتى الوقت بدلا من الضائع عندما خطف مدافع القادسية عبدالرحمن العبيد هدف الفوز لفريقه من كرة مباغتة.

ورفع الفريق القدساوي رصيده الى 6 نقاط، فيما ظل الاتفاق على رصيده السابق 4 نقاط.

أحد يستضيف الهلال وتستكمل الجولة اليوم بلقاءين، فيحل أحد ضيفا على حامل اللقب الهلال في لقاء تبدو ملامحه واضحة لتفوق هلالي واستمرار في المنافسة عطفا على فوارق فنية كبيرة بين الفريقين، الا ان أحد الذي فاجأ المتابعين في الجولة الأولي بفوز على الشباب في الرياض، سيبحث عن تحقيق اخرى رغم صعوبة الموقف.

وفي لقاء آخر، يلتقي الفيحاء والتعاون في المجمعة في لقاء يتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع بعد ان التقيا مطلع الأسبوع الماضي في الدور ثمن النهائي في كأس ولي العهد السعودي وانتهى بفوز الفيحاء 1-0، وسيبحث اليوم عن تكراره وتسجيل النقطة الأولي له تاريخيا في الدوري السعودي بعد ان خسر في الجولتين الأولي والثانية من الهلال والاتحاد، بينما سيسعى التعاون إلى رد اعتباره وكسب النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة.