حدد الاتحاد السوري لكرة القدم موعد انطلاق الدوري المحلي الممتاز، بمشاركة 14 فريقا، بعد هبوط 4 أندية لمنافسات القسم الثاني.

ووضع الاتحاد السوري، 20 أكتوبر المقبل، موعدا لبدء منافسات الدوري المحلي، وسيتم سحب قرعة المنافسات 25 الجاري.

وكشف اتحاد الكرة، عن تقسيم دوري الدرجة الأولى إلى 5 مجموعات، يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور النهائي.

وقسمت المجموعات على الشكل التالي:

٭ المجموعة الأولى: جبلة والساحل ومصفاة بانياس وقمحانة والسلمية.

٭ المجموعة الثانية: الجزيرة والخابور وعامودا.

٭ المجموعة الثالثة: الحرية وعفرين وعمال حلب.

٭ المجموعة الرابعة: الفتوة والنضال والبريقة وشهبا.

٭ المجموعة الخامسة: العربي والكسوة وجرمانا.