أولت وسائل الإعلام الإسبانية اهتماما كبيرا للوضعية المالية التي يعيشها نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وكذلك عدم اهتمام رئيس النادي سعيد حسبان بالمشاكل المالية.

ويدرب الرجاء البيضاوي الإسباني خوان جاريدو منذ بداية هذا الموسم.

وأبدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية منها «إلموندو ديبورتيفو» و«وكادينا كوبي» و«20 مينوتوس» ومنها إيطالية استغرابها للدور الذي يقوم به جاريدو في الفريق عندما اضطر لإقراض كل من الكونغولي ليما مابيدي 300 دولار والغابوني سامبسون مبينجي 200 دولار.

وأكدت أن اللاعبين الاثنين لجآ للمدرب، بعد أن أغلق رئيس الفريق هاتفه، بعد أن وعدهما بمنحهما جزءا من مستحقاتهما.

وأبدت وسائل الإعلام الإسبانية استغرابها للحالة التي يعيشها لاعبو الرجاء، رغم أنه يعد من أقطاب الكرتين المغربية والافريقية، وكذا للدور الذي يقوم به جاريدو من مدرب إلى مقرض مالي للاعبين.

يشار إلى جاريدو هدد بالتصعيد بعد أن اشتكى له اللاعبون بوضعيتهم وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.