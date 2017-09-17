القاهرة - سامي عبد الفتاح

تشهد الملاعب المصرية اليوم، يوما ناريا ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري، يبدأ بلقاء طنطا مع سموحة، يليه لقاء المقاولون العرب مع الاسماعيلي، ويختتم اليوم بمواجهة من النوع الثقيل تجمع بين الداخلية والزمالك.

في اللقاء الاول يستضيف طنطا فريق سموحة، ورصيد صاحب الارض نقطة واحدة، وكذلك سموحة، حيث تعادل كلا الفريقين في الجولة الاولى.

وفي الجبل الاخضر، يستضيف المقاولون برصيد 3 نقاط من فوزه الأول، فريق الاسماعيلي الذي حقق فوزا كبيرا في الجولة الاولى، ويملك ايضا 3 نقاط. وفي المواجهة الثالثة، يستضيف الداخلية برصيد نقطة واحدة، فريق الزمالك بقيادة نيبوشا، والذي يملك نقطة وحيدة ايضا من تعادله الأول ويتطلع الفريقان للفوز اليوم بالثلاث نقاط.

وتأكد غياب أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك، عن الفريق في مواجهة الداخلية، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، وهي عبارة عن كدمة في كاحل القدم، حيث غاب عن مواجهة الإنتاج الحربي، في بداية الدوري بسببها.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري الممتاز، بالتعادل مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما. وفي الجولة نفسها، حقق الأسيوطي سبورت فوزا ثمينا على مضيفه الرجاء (2-0) مساء الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية.

وسجل ثنائية الأسيوطي محمد عنتر، في الدقيقة (9)، وعمر بسام (86) ليواصل الفريق العائد للدوري المصري بدايته القوية في المسابقة، هذا الموسم، بعد التعادل في الجولة الأولى، أمام مصر المقاصة.

ومني الرجاء بقيادة مدربه خالد القماش، بالهزيمة الثانية في البطولة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.

وشهدت المباراة، محاولات مكثفة من الرجاء، للعودة للمباراة بعد هدف الأسيوطي المبكر، لكن أصحاب الأرض فشلوا في التعديل، ليحسم عمر بسام الجدل، ويحصد الفوز الأول للأسيوطي بالدوري منذ آخر فوز حققه على طلائع الجيش (1-0) في 24 يونيو 2015، أي منذ 27 شهرا.