الرياض - خالد المصيبيح

استمر الباطن في صدارته لفرق الدوري السعودي بالعلامة الكاملة من 3 مباريات بعد ان حقق فوزه الثالث على التوالي والثاني له خارج ملعبه وجاء على حساب مستضيفه الشباب 2-1.

واستحق الباطن النقاط الثلاث عطفا على ما قدمه في المباراة، فيما ما زال الشباب يرسم اكثر من علامة استفهام حول ما يقدمه بعد ان تلقى خسارته الثانية. ولم يكن مدافع الشباب الجزائري جمال بلعمري في يومه بعد ان تسبب في هدفي الباطن بتسجيله لهما في مرماه بالخطأ في الدقيقتين 61 و85، فيما جاء هدف الشباب الوحيد عن طريق البرازيلي جوناتاس بيلوسو 90.

وبات للباطن 9 نقاط والشباب ظل على نقاطه الثلاث السابقة.

خسارة الاتحاد

وفي المجمعة، سقط الاتحاد أمام مستضيفه الفيصلي 1-2.

وكان الاتحاد قد تقدم أولا عن طريق مدافعه عدنان فلاتة من رأسية (17)، إلا ان الفيصلي عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة البرازيلي لويز غوستافو من ضربة جزاء (49)، ثم أضاف محمد ابوسبعان الهدف الثاني للفيصلي من خطأ خارج منطقة الجزاء لعبه بإتقان (68).

وتهيأت للاتحاد فرصة معادلة النتيجة عن طريق ضربة جزاء، إلا ان المصري محمود كهربا اهدرها بتصدي حارس مرمى الفيصلي لها الذي رفع رصيده الى 6 نقاط وظل الاتحاد على نقاطه الثلاث السابقة.

وفي الاحساء، حقق الفتح اول 3 نقاط له في المسابقة على حساب الرائد بهدف وحيد سجل عن طريق البرازيلي جواو بيدرو (37).

وحاول الرائد كثيرا العودة للمباراة إلا انه اصطدم بدفاع الفتح الذي حافظ على تقدمه حتى النهاية.

وظل الرائد من دون رصيد من 3 مباريات، إلا انه يمكن ان يراضي جماهيره في اللقاء المقبل عندما يواجه خصمه التعاون في «ديربي القصيم».

قمة بين الأهلي والنصر

وتختتم الجولة اليوم بلقاء القمة المنتظر الذي سيجمع الأهلي بالنصر في جدة وهو اول اللقاءات القوية والمثيرة في الدوري السعودي منذ انطلاقته هذا الموسم.

ووضع مدربا الفريقين ريبروف في الأهلي وغوميز في النصر كامل احتياطاتهما لهذه المواجهة عبر حشد أفضل العناصر في الفريقين وان كان غوميز مازال قلقا من مدافعه البرازيلي برونو اوفيني الذي لم تتحدد مشاركته من عدمها، فيما سيكون ريبروف قد قرر مشاركة اليوناني فيتفا من اجل دعم فريقه.

ويكفي مباراة اليوم وجود عدد من العناصر الكفيلة بتقديم لقاء مميز امثال السومة وعبدالشافي وتيسير وباخشوين وعسيري والحربي في الأهلي، ويحيى والسهلاوي وهوساوي والفريدي وجيبور وحسام غالي وفوزير في النصر. ويدخل النصر اللقاء ولديه 4 نقاط والأهلي بـ 3 نقاط.