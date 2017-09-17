سقط الأهلي المصري في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه الترجي التونسي امس على ملعب برج العرب في الاسكندرية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي حيث تقدم عبدالله السعيد للأهلي في الدقيقة 11 من ضربة جزاء وتعادل ياسين الخنيسي للترجي في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني فاجأ الترجي الجميع وأحرز هدف التقدم بمساعدة حارس الأهلي شريف اكرامي الذي فشل في الإمساك بالكرة التي سددها غيلان الشعلالي في الدقيقة 48 وعاد الأهلي وأدرك التعادل عن طريق المغربي وليد أزارو 67. ويحسم لقاء الإياب بين الأهلي والترجي المقرر اقامته السبت المقبل في تونس صاحب بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.