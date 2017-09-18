بيروت ـ ناجي شربل

قال رئيس نادي الأنصار نبيل بدر لـ «الأنباء» إن فريق العهد حامل اللقب الأكثر جاهزية لخوض الدوري العام اللبناني الـ 58 لكرة القدم. بدر أشار الى ان نادي العهد «يفيد من تمضية لاعبيه الأساسيين وقتا طويلا مع بعضهم على أرض الملعب، ووصولهم الى قمة مستوياتهم الفنية».

ورأى أن فريق النجمة استعد في شكل جيد «وضم أحد أفضل اللاعبين في لبنان حسن معتوق بعد تجربة احترافية ناجحة في الامارات، والأخير قادر على احداث الفارق المطلوب الذي يحتاج اليه النبيذي».

رئيس الأنصار كشف انه كان يخطط لاستقدام المدرب الألماني روبرت جاسبرت الموسم المقبل «الا ان التطورات التي رافقت تحضيرات فريقنا جعلتنا نستعجل ضم جاسبرت».

ورأى ان الأنصار استعد بشكل كامل، وأمل الوصول الى المستوى الاعتيادي الذي أصابه الفريق في نهاية مرحلة الذهاب الموسم الماضي.

وتناول ظروف رحيل المدرب اميل رستم الذي تولى تحضير الفريق فقال «اميل مدرب طيب، ونحن حكمنا عليه من خلال أدائه مع فريقنا والنتائج التي حققها في مسابقتي كأس النخبة وكأس السوبر.

وبكل صراحة كانت لدينا علامات استفهام عدة، لجهة رفضه بداية خوض مباريات ودية.

ثم لاحظنا هبوطا كبيرا في المستوى البدني للاعبين، وخصوصا في الشوط الثاني من المباريات، وهذا يعود الى سوء التحضير، وقد ظهر ذلك في المباراتين اللتين خسرناهما أمام العهد، اذ كان السبب عدم جاهزية لاعبينا بدنياً واستطيع القول ان الأنصار بقيادة رستم لم يكن على قدر آمالنا، وبالتالي افتقدنا وجود هوية للفريق».

ولم يتردد بدر في موافقتنا الرأي ان الغاية الرئيسية من استقدام جاسبرت الى صفوف الأخضر «تعود الى معرفته الجيدة للفريق الخصم، المنافس الرئيسي للأنصار على اللقب، فريق العهد».

وأضاف «أكثر من ذلك، لقد نجح جاسبرت في بناء الفريق الخصم، وهو ملم بشؤون الكرة اللبنانية. ونتطلع الى تجربة ناجحة له مع فريقنا، وخصوصا لجهة الإفادة من الخامات الجيدة في صفوفنا من اللاعبين الناشئين».

وعزا انفعالاته المتكررة في المباريات «الى الظلم المتكرر الذي نتعرض له من الحكام، رغم اصراري على اعتبار الأخطاء غير مقصودة. أتعاطى مع الأمور من خلفية كروية وأتفاعل معها.

وأسعى مع غيري من رؤساء النوادي الى تحسين المستوى الفني لكرتنا اللبنانية، تماما كسعي كل واحد منا لتحقيق الانتصارات لفريقه. وأتمنى على الآخرين الذين ينتقدون تصرفاتي، عدم اللجوء الى إرضاء البعض من طريق إلحاق الأذى بالآخرين.

تعرضنا لخطأين قاتلين أمام العهد في نهائي كأس السوبر، ويشهد على كلامي الحكم الرابع للمباراة، الذي لفت الحكم الرئيسي الى خطأ جوهري (امسك حارس العهد الكرة خارج منطقة الجزاء) وكان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء، الا ان الأخير لم يأخذ بكلامه».

بدر تناول عودة المدافع معتز بالله الجنيدي الى صفوف الأخضر، بعدما تركه في نهاية مرحلة الذهاب للموسم الماضي برفقة ساعد الدفاع ربيع عطايا.

وتحدث لـ «الأنباء» عن «عراقيل إيرانية (من نادي اهان)، أخرت ترتيب عودة عطايا، من دون ان يستبعد تحقيقها مع بداية مرحلة الإياب، فضلا عن مشاركة اللاعب مع الفريق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال انه يتطلع الى الإفادة من لعب عطايا الى جانب عباس عطوي «أونيكا» في خط الوسط. وتطرق ايضا «الى سوء الحظ الذي لحق بنا في بداية مرحلة الإياب للموسم الماضي اذ تعرض ثلاثة لاعبين في مركز واحد للإصابة».

وتوقع ظهور «الشكل الحقيقي» للأنصار في النصف الثاني من مرحلة الذهاب.