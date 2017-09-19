القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أبدى المدير الفني للزمالك المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش رضاه عن الفريق، بعد الفوز على الداخلية 3-0 في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وقال ان الفوز كان مهما، لكنه يبقى مجرد انتصار بثلاث نقاط.

واعتبر نيبوشا أنه حقق هدفه من المباراة، حيث يلعب دائما لتحقيق الفوز في جميع المواجهات، مشددا على أنه سيدعم كل اللاعبين، حتى غير الموفقين، كي يكونوا على قدر المسؤولية.

وعبر لاعب وسط الزمالك محمد أشرف «روقة» عن سعادته بفوز فريقه وتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، وقال انه سعيد بإحراز هدفين، لكن السعادة الأكبر له هي الفوز وإسعاد الجماهير.

وحقق الزمالك فوزه الأول مع نيبوشا بالتغلب على الداخلية 3-0، وشهد اللقاء تألق لاعب الوسط محمد أشرف «روقة»، وسجل ثنائية في الدقيقة 59 من ضربة جزاء والدقيقة 79، كما سجل عبدالله جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الثاني خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة بقيادة مدربه علاء عبدالعال.

المباراة في مجملها جاءت متباينة بالنسبة للزمالك، فالشوط الثاني شهد أداء مختلفا تماما عما قدمه الفريق في الشوط الأول، ونجح في تسجيل الثلاثية، في النصف الثاني من عمر اللقاء.

فيما شن المدير الفني للداخلية علاء عبدالعال هجوما على حكم اللقاء، مؤكدا أن فريقه له ركلة جزاء لم تحتسب، في حين تم بعدها احتساب ركلة جزاء «وهمية» للزمالك، وبعدها سجل الفريق المنافس الهدف الثاني، وانتهت المباراة بعد هذا الهدف، لافتا إلى أن فريقه شعر بالظلم في تلك المباراة من الأخطاء التحكيمية التي تسببت في تغيير مجرى اللقاء وأنه لعب بطريقة متحفظة في الشوط الأول في مباراة الزمالك، الذي لم يشهد أي فرصة خطيرة للفريق الأبيض في هذا الشوط، وتم إغلاق مفاتيح الخطورة.

وفي اعتراض آخر على التحكيم، أعلن رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لاستبعاد الحكم إبراهيم نور الدين من إدارة مبارياته في الفترة المقبلة.

وشن عثمان هجوما حادا على الحكم عقب لقاء المقاولون بالجولة الثانية للدوري بستاد الإسماعيلية الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال عثمان: تلقينا هدفا من تسلل، ونور الدين احتسب ضربة جزاء ضدنا، ولن نسمح بإدارته أي مباراة لنا لضمان نجاح المسابقة.

فقد تقدم أحمد علي للمقاولون في الدقيقة 37، رافضا الاحتفال بالتسجيل في مرمى فريقه الأسبق، بينما تعادل الإسماعيلي بهدف أحرزه محمود متولي في الدقيقة 77.

ورفع المقاولون رصيده الى 4 نقاط في المركز الثاني بقيادة مدربه محمد عودة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الثالث بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر.

فاز فريق سموحة على نظيره طنطا 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري.

أحرز هدفي اللقاء محمد حمدي زكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول وحسام حسن في الدقيقة 50.

جاء هدف جدو الصغير من تسديدة، بينما هدف حسام حسن جاء بعد مراوغته للاعب طنطا وتوغل في وسط الملعب، حتى سددها على يمين إسلام طارق حارس الفريق المنافس.

وشهد اللقاء ضياع أكثر من فرصة للفريق السكندري منذ بداية اللقاء، حيث أضاع حسام حسن فرصة محققة في الدقيقة 20 من بداية اللقاء وأحمد نبيل مانجا في الدقيقة 39 من ركلة ثابتة جاءت على يسار إسلام طارق حارس طنطا ليخرجها بعيدا عن مرماه، بالإضافة إلى محمود عبدالعزيز الذي أضاع فرصة أخرى محققة.