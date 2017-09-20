القاهرة - سامي عبدالفتاح

تدخل غدا مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في جولتها الثالثة بمباريات كبرى، اهمها لقاء الزمالك مع المصري والمواجهة بين نيبوشا وحسام حسن، والمنافسة على صدارة المسابقة في ظل الغياب المؤقت لفريق الأهلي لانشغاله بمهمته الأفريقية مع الأهلي.. وتبدأ الجولة الثالثة غدا الخميس بمباراة بتروجيت مع انبي، النصر مع سموحة، ومصر المقاصة مع الإنتاج الحربي، ويوم الجمعة يلعب وادي دجلة مع طنطا، الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، والمصري مع الزمالك. ويوم السبت المقبل يلتقي الاسماعيلي مع الاسيوطي وطلائع الجيش مع الداخلية.

ولأهمية مباراة المصري والزمالك، في سباق القمة، حرص المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للزمالك على مشاهدة مباراتي المصري السابقتين في مسابقة الدوري أمام وادي دجلة وبتروجيت.

وتعادل الأبيض في المباراة الأولى أمام الإنتاج الحربي، وفاز في الجولة الثانية على الداخلية بنتيجة 3-0.

ووفر الجهاز الإداري للزمالك شريط فيديو لمباراتي المصري من أجل أن يتابع نيبوشا طريقة لعب الفريق البورسعيدي وعناصره المميزة، التي يعتمد عليها المدرب حسام حسن.

الأهلي في تونس غداً

واستعدادا لمباراة الترجي في رادس يوم السبت المقبل، يغادر غدا فريق الأهلي الى تونس في بعثة كبيرة برئاسة محمود طاهر، وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري اصطحاب 25 لاعبا إلى تونس، لخوض اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقي.

واستقر البدري على ضم جميع لاعبيه المقيدين في القائمة الأفريقية إلى رحلة تونس، تحسبا لأي إصابات.

وعقد حسام البدري جلسة تحفيزية مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، لإزالة الآثار النفسية السلبية التي واجهها بعد مباراة الذهاب وطالبه بالشجاعة والثبات لأنه سيكون حارسا للأهلي في رادس.