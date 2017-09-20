بيروت ـ ناجي شربل

كشف الأمين العام للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف لـ «الانباء» طلب الاتحاد العربي الى نظيره اللبناني استضافة بطولة النوادي العربية في فبراير المقبل بدلا من الأردن.

وقال «ترك لنا الاتحاد العربي تحديد التاريخ ضمن شهر فبراير. وبدأنا سلسلة دراسات عن جدوى الاستضافة. وتبين لنا حتى الآن اننا سنخسر بين 35 الى 50 الف دولار بعد اتباع سياسة حصر النفقات.

لدينا اهتمام بإعادة الكرة الطائرة العربية الى الحضن اللبناني. وفي حال قبولنا الاستضافة، سنعتمد للمباريات ملعبي مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل والرياضي غزير، ذلك ان لبنان سيتمثل بحامل اللقب سبيد بول شكا ووصيفه الشبيبة تنورين».

على خط آخر، لم يحظ اقتراح أمين صندوق الاتحاد ايلي عبدالاحد بإقامة بطولة نوادي الدرجة الثالثة ضمن المهرجات الصيفية في الملاعب المكشوفة بقبول ممثلي النوادي.

الرئيس الجديد للاتحاد ميشال أبي رميا تبنى الفكرة، وعرضها على ممثلي النوادي الـ 11 الذي حضروا الأسبوع الماضي الى مقر الاتحاد في منطقة الدورة، في مقابل غياب مندوبي 8 اندية.

ولم تكن الاعتراضات مفاجئة، ذلك ان النوادي تعاني من النفقات المترتبة عليها للاعبيها، وتفضل حصرها بأشهر قليلة، بدلا من «مد» الموسم اشهرا إضافية، ترتفع معه أجور اللاعبين وبدلات ايجار الملاعب.

القاصوف تحدث ايضا عن تلقيه سلسلة اتصالات من لاعبين من نوادي الدرجة الثالثة اعترضوا على اللعب في فصل الصيف لأسباب عدة، كما تناول ارتباط بطولة نوادي الدرجة الثالثة بمباريات الترفيع والتنزيل مع نوادي الدرجة الثانية، وعدم جدوى جعل نوادي الدرجة الثانية تنتظر اشهرا لحسم امورها.

وتطرق ايضا الى ان نقل مباريات بطولة الدرجة الثالثة الى فصل الصيف، لابد ان يترافق مع نقل فترة التواقيع الخاصة بنوادي الدرجتين الثالثة والرابعة الى وقت متأخر، لتخفيف المصاريف عن النوادي.

أمين عام الاتحاد تحدث عن استقرار مادي لعدد قليل من نوادي الدرجة الأولى، وسمى سبيد بول شكا حامل اللقب والزهراء الميناء طرابلس.

ورأى ان بقية نوادي الدرجة الأولى «تستهل الموسم بتعثر مالي، ثم تنجح في استيفاء عائدات مالية من رعاة ومناصرين، تعينها على سد العجز ودبير أمورها».

وقال ان البلديات تلعب دورا ايجابيا في مساندة نوادي الكرة الطائرة ماليا، لكنه ألقى المسؤولية على عدد من النوادي بتجاوز سقف الانفاق، ومراكمة ديون ترتب عليها أعباء، مسميا ناديه الشبيبة البوشرية الذي عاد الى رئاسته خلفا للمحامي قيصر باخوس.

القاصوف تطرق ايضا الى الوضع المالي للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، وأكد ما قاله أمين الصندوق عبدالاحد لـ «الأنباء» عن خفض وزارة الشباب والرياضة قيمة المساعدة السنوية للاتحاد 100 مليون ليرة لتقصر على 150 مليون ليرة (100 الف دولار).

وكان عبدالاحد نسب الى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قراره خفض المساعدة السنوية للاتحاد بسبب غياب المنتخبات الوطنية الخاصة باللعبة في العقد الأخير.

أمين عام الاتحاد الذي يجد نفسه في موقع مماثل لذلك الذي لعبه الراحل والده شحادة القاصوف في السبعينيات، أكد العمل على إعادة إطلاق المنتخبات الوطنية، بدءا بمنتخبات المناطق والمحافظات. وتوقع موسما مميزا فنيا «مع صعوبة مالية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة».

وتفاءل ختاما بـ «إعادة تحليق اللعبة اعتبارا من 5 يناير المقبل (موعد انطلاق الموسم الرسمي للعبة)».