أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ إلغاء بطولة كأس ولي العهد لكرة القدم اعتبارا من الموسم الحالي وإطلاق مسماه على كأس السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

وأقيمت بطولة كأس ولي العهد للموسم الحالي ووصلت إلى دور الستة عشر حيث كان من المفترض إقامة آخر مباراتين في هذا الدور بين الاتفاق والأهلي وكذلك القادسية والهلال الشهر المقبل لحجز آخر مقعدين في دور الثمانية.

وأعلن آل الشيخ كذلك في مؤتمر صحافي بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت إلغاء مسمى دوري عبداللطيف جميل وإطلاق اسم الدوري السعودي للمحترفين على مسابقة الدوري الممتاز مع رفع مكافآت كأس الملك إلى عشرة ملايين ريال سعودي لصاحب المركز الأول وخمسة ملايين للثاني.

وتم كذلك إطلاق اسم الأمير فيصل بن فهد على منافسات دوري الدرجة الثانية وتغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد للفئة الأولمبية ليصبح الدوري الأولمبي على أن تتم إعادة هيكلة مسابقات الفئات السنية بنهاية الموسم الحالي.