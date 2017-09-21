الرياض ـ خالد المصيبيح

في اول ردود الفعل للقرارات الاخيرة التي صدرت من هيئة الرياضة السعودية تفاءل الشارع الرياضي السعودي معها بشكل رائع مبديا سعادته بصدورها وان كانت متأخرة، ولعل ابرزها هو تغيير مسابقة كأس ولي العهد السعودي واقتصارها على مباراة واحدة، وايضا رفع مكافأة البطل لكأس الملك الى 10 ملايين ريال و5 للثاني مما يشكل حافزا للفوز بها واعتبارها اهم المسابقات المحلية. كذلك اطلاق مسمى دوري الامير فيصل بن فهد على بطولة اندية الدرجة الاولى تقديرا لما قدمه رحمه الله من خدمات للرياضة السعودية بشكل عام فيما عاد مسمى الدوري السعودي الممتاز للواجهة مرة اخرى بعد غياب قارب على العشر سنوات. وتأتي القرارات الخمسة عشر الاخيرة الى سابقتها الاثني عشر فيما تراه الهيئة كتعديل لأوضاع سابقة لقيت الكثير من القبول لدى الشارع الرياضي السعودي بكل فئاته.

من جهة اخرى تفتتح اليوم لقاءات الجولة الرابعة من الدوري السعودي بلقاء واحد يعتبر قمة هذه الجولة وهو بمنزلة كلاسيكو الكرة السعودية الذي يجمع الهلال والاتحاد في جدة مساء اليوم في وضع مختلف للفريقين من حيث الترتيب والجهوزية حيث يتفوق الهلال فيهما. ومما يزيد من اعباء الاتحاد اليوم هو الغيابات المؤثرة والمتمثلة في احمد عسيري وجمال باجندوح والابرز فهد المولد الذي ستتحدد مشاركته من عدمها مساء امس فيما يضع التشيلي سييرا مدرب الاتحاد ابرز اوراقه في فهد الانصاري وكهربا والعكايشي وفيلانوفا اضافة الى عدنان فلاته وياسين حمزة وفواز القرني والاهم هو الدعم الجماهيري لصاحب الارض. فيما يدخل الهلال اللقاء وسط تكامل عناصره باستثناء نجمه نواف العابد المصاب ويعول المدرب الارجنتيني رامون دياز على عدة عناصر مؤثرة في فريقه لديها القدرة على حسم الامور لا سيما في الجانب الهجومي حيث يتواجد عمر خريبين والفنزويلي ريفاس والبرازيلي ادواردو، حيث يشكلون قوة هجومية ضاربة سيعاني مدافعو الاتحاد منها كثيرا اضافة الى وجود عناصر دولية مثل اسامة هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالله المعيوف.