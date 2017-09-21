القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يؤدي اليوم لاعبو فريق النادي الأهلي مرانهم الأول في تونس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في ستاد رادس، ضمن جولة الإياب للدور ربع النهائي لبطولة الأندية الأفريقية للأبطال، وسيكون مران اليوم خفيفا جدا وفي حديقة فندق الإقامة، حيث وصلت البعثة الى تونس بعد ظهر اليوم، وبعد مغادرة القاهرة فجرا بقيادة رئيس النادي م.محمود طاهر، ومن المقرر أن يؤدي فريق الأهلي مرانه الرئيسي غدا على ملعب المباراة في ستاد رادس العملاق، استعدادا للمباراة الفاصلة، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بالتعادل 2/2 في ستاد برج العرب.

وفي المران الأخير أول من أمس في القاهرة، وافق الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على فتح أبواب النادي أمام حضور الجماهير على ملعب مختار التتش بالجزيرة لمساندة الفريق قبل مهمته الصعبة والمعقدة أمام الترجي، حيث أصبح لزاما عليه تحقيق الفوز في رادس، بعده تعادله 2/2 في برج العرب.

التأهل للمونديال يعيد الجماهير

وفي الدوري المصري لكرة القدم، تنطلق اليوم الجولة الثالثة بثلاث مباريات، تجمع الاولى بتروجيت وإنبي، وفي الثانية يلتقي النصر مع سموحة، ويختتم اليوم بلقاء مصر المقاصة مع الانتاج الحربي.

ومن جديد، تحدث خالد عبد العزيز وزير الرياضة المصري عن إمكانية عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة، حال تأهل المنتخب المصري إلى مونديال روسيا.

وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقتهم لعودة الجماهير إلى مدرجات الدوري مجددا، وسيكون ذلك بعد تأهل المنتخب، خاصة بعد الحضور المميز للجماهير في مباريات المنتخب والأهلي الأخيرة.